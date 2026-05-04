गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री के बावजूद अवैध वसूली, बदायूं में वाहन चालकों से वसूले 970 रुपये तक

उत्तर प्रदेश के बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिनों के लिए टोल फ्री घोषित किए जाने के बावजूद टोल वसूली का मामला सामने आया है। 1 मई को कई वाहन चालकों से नकद व फास्टैग दोनों माध्यमों से टोल टैक्स लिया गया। इसकी शिकायतें सोशल मीडिया पर रसीदों और मैसेज के साथ वायरल हो रही हैं। फिलहाल इस मामले में डीएम ने सख्त रुख अपनाया है।