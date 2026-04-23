किन्नरों ने अर्धनग्न होकर काटा बवाल; अश्लील हरकतों के बाद तड़ातड़ चली गोलियां, पेचीदा है मामला!

जानकारी के मुताबिक, किन्नरों ने नेग के तौर पर 11 हजार रुपये की मांग की थी। आरोप है कि जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने नाराज होकर अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। इस पर बारातियों ने विरोध जताया, जिससे दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई। दुल्हन के पिता के अनुसार, दूल्हे के पिता किन्नरों को 1100 रुपये देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किन्नर 11 हजार रुपये नेग की मांग पर अड़े रहे।