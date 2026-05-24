भांजे की आंखों के सामने मां की हत्या, फिर बच्चे को भी मार डाला, पुलिस ने हत्यारोपी को एनकाउंटर में किया गिरफ्तार

गोविंदपुरी के उस घर में 13 वर्षीय खुशहाल की चीखें गूंजती रही कि मामा, मम्मी को मत मारो… लेकिन आरोपी सौरभ साहू का दिल नहीं पसीजा। उसने पहले अपनी चचेरी बहन शारदा साहू पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और फिर मां को बचाने आए मासूम भांजे खुशहाल को भी मौत के घाट उतार दिया। शारदा उत्तर प्रदेश के बदायूं की अडौली की हरने वाली थी। वह अपने पति विष्णु साहू के साथ दिल्‍ली में रह रही थी।