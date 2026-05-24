वाराणसी में मां ने नाबालिग बेटी का साड़ी के बदले किया सौदा, खरीदार ने दुष्कर्म कर छोड़ा, ऑटो चालक ने भी बनाया हवस का शिकार

पुलिस बच्ची को अपने साथ लेकर थाने पहुंची तो बच्ची ने रोते हुए उसके साथ हुई सारी वारदात को बता दिया। बच्ची ने पुलिस को बताया है कि उसकी मां ट्रेन में घूम घूमकर भीख मांग कर अपना जीवन यापन करती है। इसी दौरान ट्रेन में उसकी मुलाकात लहरु यादव से हुई थी। उसकी मां ने पैसों और साड़ी के लालच में लहरु को उसे बेच दिया। बच्ची ने बताया है कि लहरु की पत्नी का देहांत हो चुका है। इसके बाद उसकी मां लहरु के झांसे में आ गई थी।