चॉकलेट के बहाने मासूम बच्ची से की थी दरिंदगी की कोशिश, सोनभद्र की कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, फूट-फूट कर रोया दोषी

रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने पीड़ित बच्ची की मां की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल पर जाकर जांच शुरू की और राजू के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी जुटाए। इसके बाद कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की गई थी। बताया जा रहा है कि अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ओमकार शुक्ला की अदालत ने फैसला देते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। वहीं, सरकारी गवाहो के बयान और साक्ष्य के आधार पर राजू को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसके ऊपर 11 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।