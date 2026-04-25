नंगा किया और जख्म पर नमक रगड़कर तड़पाया; घंटों तक निकलती रही चीख, रूह कंपा देने वाला मामला

33 वर्षीय अमित पटेल का आरोप है कि 21 अप्रैल की सुबह वह जरूरी काम से रॉबर्ट्सगंज मेन चौक पहुंचा था। इसी दौरान शीतला मंदिर चौक के पास अभिषेक और दिलीप अपने साथ अन्य लोगों को लेकर पहुंचे और उसे बाइक सहित जबरन उठा ले गए। अमित के मुताबिक, पहले उसे एक कपड़े के शोरूम पर ले जाया गया, जहां करीब दो घंटे तक उसके साथ मारपीट की गई।