नीले ड्रम वाली मुस्कान को जेल में याद आ रहे भगवान! साहिल क्या कर रहा? अबतक का अपडेट

मुस्कान और साहिल जिन्होंने सौरभ की हत्या करने के बाद नीले ड्रम में भरा, केस अपडेट। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Muskan Sahil Blue Drum Case Update: उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की चिंता अब बढ़ती दिखाई दे रही है। जैसे-जैसे मामला अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, दोनों पर सजा का डर हावी होता नजर आ रहा है। इसी बीच जेल के भीतर दोनों आरोपियों ने अपने भविष्य को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
बताया जा रहा है, मुस्कान और साहिल ने जेल अधीक्षक से पूछा कि अगर ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आता है, तो हाईकोर्ट में उनकी पैरवी कौन करेगा। इस पर जेल प्रशासन की ओर से उन्हें बताया गया कि यदि वे निजी वकील करने में सक्षम नहीं हैं, तो सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाएगा, जो उच्च न्यायालय में उनका पक्ष रखेगा। इस जवाब से दोनों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन सजा की आशंका अब भी उनके मन में बनी हुई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे के अनुसार, हालिया सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों आरोपियों से 32-32 सवाल किए। ये प्रश्न गवाहों के बयान और जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर पूछे गए थे। हालांकि, दोनों आरोपियों ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया। मुस्कान ने दावा किया कि उसे संपत्ति विवाद में फंसाया गया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपियों से यह भी पूछा कि क्या वे अपने बचाव में कोई गवाह या साक्ष्य पेश करना चाहते हैं। इस पर मुस्कान ने कोई गवाह पेश करने से इनकार कर दिया। वहीं साहिल शुक्ला ने अपने बचाव में गवाह पेश करने की इच्छा जताई है। अब अगली सुनवाई में यह अहम रहेगा कि साहिल अदालत में किन गवाहों को पेश करता है और उनका केस पर क्या असर पड़ता है।
मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को तय की गई है। माना जा रहा है कि यह सुनवाई केस को निर्णायक मोड़ दे सकती है। कानूनी जानकारों के मुताबिक, यदि आरोपी अपने बचाव में मजबूत साक्ष्य पेश नहीं कर पाते हैं, तो इसके बाद अंतिम बहस शुरू हो सकती है और मामला फैसले की ओर बढ़ सकता है।
जेल अधीक्षक डॉ. वीरेशराज शर्मा के मुताबिक, दोनों आरोपियों की जेल में काउंसलिंग कराई गई है, जिसके बाद उनके व्यवहार में बदलाव देखा गया है। बताया जा रहा है कि मुस्कान इन दिनों पूजा-पाठ में ज्यादा समय बिता रही है। कोर्ट पेशी की जानकारी मिलने के बाद उसने धार्मिक गतिविधियां बढ़ा दी थीं और पिछले 3 दिनों से उपवास भी रखा हुआ है।
वहीं साहिल शुक्ला जेल परिसर में सब्जियां उगाने के काम में लगा हुआ है। जेल प्रशासन के अनुसार, वह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा है। जब भी दोनों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है, वे एक-दूसरे को देख पाते हैं। हाल की सुनवाई में दोनों को एक ही वाहन से अदालत ले जाया गया था, जिसकी भी चर्चा रही।
मामले में जैसे-जैसे सुनवाई अंतिम दौर में पहुंच रही है, वैसे-वैसे दोनों आरोपियों की बेचैनी बढ़ती दिख रही है। अब सबकी नजर 28 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी है, जहां से केस की दिशा काफी हद तक साफ हो सकती है।
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