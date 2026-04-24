नीले ड्रम वाली मुस्कान को जेल में याद आ रहे भगवान! साहिल क्या कर रहा? अबतक का अपडेट

बताया जा रहा है, मुस्कान और साहिल ने जेल अधीक्षक से पूछा कि अगर ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आता है, तो हाईकोर्ट में उनकी पैरवी कौन करेगा। इस पर जेल प्रशासन की ओर से उन्हें बताया गया कि यदि वे निजी वकील करने में सक्षम नहीं हैं, तो सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाएगा, जो उच्च न्यायालय में उनका पक्ष रखेगा। इस जवाब से दोनों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन सजा की आशंका अब भी उनके मन में बनी हुई है।