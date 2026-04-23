23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

सौरभ हत्याकांड: पति को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान कर रही पूजा-पाठ, साहिल ने जेल अधीक्षक से क्या पूछा?

Muskan Sahil Blue Drum Case Update: पति को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान और साहिल को सजा का डर सता रहा है। जानिए जेल में मुस्कान पूजा-पाठ कर रही है। पढ़िए केस अपडेट।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Harshul Mehra

Apr 23, 2026

muskan and sahil haunted by fear of punishment killed saurabh stuffed his remains in blue drum meerut

पति सौरभ को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान के मामले में बड़ा अपडेट। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Muskan Sahil Blue Drum Case Update:मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की चिंता अब बढ़ती नजर आ रही है। जैसे-जैसे मामला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, दोनों आरोपियों को सजा का डर सताने लगा है। इसी डर के चलते उन्होंने जेल प्रशासन से अपने भविष्य को लेकर सवाल भी पूछने शुरू कर दिए हैं।

जेल अधीक्षक से पूछा—हाईकोर्ट में कौन लड़ेगा केस?

बताया जा रहा है कि मुस्कान और साहिल ने जेल अधीक्षक से यह जानना चाहा कि यदि कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आता है, तो हाईकोर्ट में उनका मुकदमा कौन लड़ेगा? इस पर जेल अधीक्षक ने उन्हें आश्वस्त किया कि यदि वे सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाएगा, जो उच्च न्यायालय में उनकी पैरवी करेगा। इस जवाब से दोनों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन सजा की आशंका अभी भी बनी हुई है।

कोर्ट में पूछे गए 32-32 सवाल, आरोपियों ने किया इनकार

जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे के अनुसार, हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों आरोपियों से 32-32 सवाल पूछे थे। ये सवाल गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर थे। हालांकि, दोनों ने हर आरोप को सिरे से नकारते हुए खुद को निर्दोष बताया। मुस्कान ने दावा किया कि उसे संपत्ति के विवाद में फंसाया गया है।

बचाव में गवाह पेश करने को लेकर अलग रुख

अदालत ने आरोपियों से यह भी पूछा कि क्या वे अपने बचाव में कोई गवाह या साक्ष्य पेश करना चाहते हैं। इस पर मुस्कान ने साफ इनकार कर दिया, जबकि साहिल शुक्ला ने अपने बचाव में गवाह पेश करने की बात कही है। अब आगामी सुनवाई में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि साहिल किन गवाहों को अदालत में पेश करता है।

28 अप्रैल को अगली सुनवाई, केस निर्णायक मोड़ पर

मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है। माना जा रहा है कि यह सुनवाई केस को निर्णायक दिशा दे सकती है। अगर आरोपी अपने बचाव में मजबूत साक्ष्य पेश नहीं कर पाते हैं, तो इसके बाद अंतिम बहस शुरू हो सकती है।

जेल में बदला व्यवहार, मुस्कान कर रही पूजा-पाठ

जेल अधीक्षक डॉ. वीरेशराज शर्मा के अनुसार, दोनों आरोपियों की जेल में काउंसलिंग की गई है, जिसके बाद उनके व्यवहार में बदलाव देखा गया है। मुस्कान इन दिनों पूजा-पाठ में ज्यादा समय बिता रही है। कोर्ट में पेशी की जानकारी मिलने के बाद उसने अपनी धार्मिक गतिविधियां और बढ़ा दी थीं और पिछले तीन दिनों से उपवास भी कर रही थी।

साहिल कर रहा जेल में काम

वहीं, साहिल शुक्ला जेल में सब्जियां उगाने का काम कर रहा है। जब भी दोनों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है, तो वे एक-दूसरे को देख पाते हैं। हाल ही में हुई सुनवाई में दोनों को एक ही वाहन से अदालत ले जाया गया था।

ये भी पढ़ें

‘होटल में फेसबुक वाले दोस्त ने किया 12 दिनों तक रेप’, अर्धनग्न हालत में मांगती रही मदद, ऑटो वाले ने भी दोस्तों के साथ किया दुष्कर्म
आगरा
facebook friend raped woman in hotel who was half naked and begged for help agra news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Apr 2026 11:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / सौरभ हत्याकांड: पति को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान कर रही पूजा-पाठ, साहिल ने जेल अधीक्षक से क्या पूछा?

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे: हाई-टेक सफर में डिजिटल जाल, मैप के भरोसे रहे तो भटक सकते हैं रास्ता

delhi dehradun expressway map alert tips
मेरठ

यूपी में स्वरोजगार का सुनहरा मौका: 10 लाख तक ऋण और सब्सिडी, 31 मई तक करें ऑनलाइन आवेदन

up self employment loan subsidy apply
मेरठ

हत्या के बाद बोरे में भरी लाश और कुएं में फेंका; सड़े-गले शव के पास कीड़े ही कीड़े, बदबू ने खोला ‘गुप्त’ राज

decomposed body found in sack from a 20 feet deep well in meerut crime
मेरठ

‘मेरे बेटे के टुकड़े कर नीले ड्रम में भरा है’, सौरभ की मां ने रोते-बिलखते सरेआम सुनाई मुस्कान को खरी-खोटी, अब अगली सुनवाई कब?

muskan sahil who killed saurabh and put his body in blue drum when next hearing in case update meerut
मेरठ

मेरठ सौरभ हत्याकांड: कोर्ट में मुस्कान-साहिल के 32-32 सवाल, दोनों ने खुद को बताया निर्दोष

meerut saurabh rajput murder case court 313
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.