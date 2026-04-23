सौरभ हत्याकांड: पति को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान कर रही पूजा-पाठ, साहिल ने जेल अधीक्षक से क्या पूछा?

बताया जा रहा है कि मुस्कान और साहिल ने जेल अधीक्षक से यह जानना चाहा कि यदि कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आता है, तो हाईकोर्ट में उनका मुकदमा कौन लड़ेगा? इस पर जेल अधीक्षक ने उन्हें आश्वस्त किया कि यदि वे सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाएगा, जो उच्च न्यायालय में उनकी पैरवी करेगा। इस जवाब से दोनों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन सजा की आशंका अभी भी बनी हुई है।