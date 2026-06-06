मेरठ का नीला ड्रम सौरभ हत्याकांड: अंग-अंग काटकर भरी थी ड्रम में लाश, नींद की दवाई खिलाने के बाद किया मर्डर

मेरठ(Neela Drum Murder Case)। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में मार्च 2025 में हुए सनसनीखेज नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड में शुक्रवार को जिला न्यायालय में चौथे चरण की फाइनल बहस हुई। अभियोजन पक्ष ने जिला जज अरविंद मिश्रा की अदालत में गवाहों के महत्वपूर्ण बयानों को पेश किया, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालक, डॉक्टरों और नीला ड्रम काटने वाले मजदूर के बयान शामिल थे।