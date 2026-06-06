मेरठ का नीला ड्रम सौरभ हत्याकांड: अंग-अंग काटकर भरी थी ड्रम में लाश, नींद की दवाई खिलाने के बाद किया मर्डर

नीला ड्रम हत्याकांड में मुख्य गवाहों के दर्ज हुए बयान, PC- Patrika
मेरठ(Neela Drum Murder Case)। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में मार्च 2025 में हुए सनसनीखेज नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड में शुक्रवार को जिला न्यायालय में चौथे चरण की फाइनल बहस हुई। अभियोजन पक्ष ने जिला जज अरविंद मिश्रा की अदालत में गवाहों के महत्वपूर्ण बयानों को पेश किया, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालक, डॉक्टरों और नीला ड्रम काटने वाले मजदूर के बयान शामिल थे।
सौरभ राजपूत, एक पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी, अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और बेटी के साथ मेरठ में रहते थे। आरोप है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की निर्मम हत्या कर दी।
3 मार्च 2025 को सौरभ को नींद की दवाएं देकर बेहोश किया गया, फिर चाकू से वार कर हत्या की गई। शव के टुकड़े करके सिर, कलाइयां और धड़ अलग किए गए। इन टुकड़ों को एक बड़े नीले ड्रम में भरकर सीमेंट का घोल डाल दिया गया ताकि लाश गल न जाए और सबूत मिट जाए।
पुलिस को जब ड्रम मिला, तो मजदूरों ने उसे काटा तो अंदर से सिर कटी लाश, कलाइयां, उस्तरा, चाकू और सीमेंट निकले। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था।
अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने कोर्ट को गवाहों के बयानों की विस्तृत जानकारी दी:
ये बयान अभियोजन पक्ष के लिए मजबूत कड़ी साबित हो रहे हैं, जो दिखाते हैं कि हत्या पूर्व नियोजित थी और शव छिपाने की कोशिश की गई।
सौरभ लंदन से अपनी बेटी के जन्मदिन पर घर आए थे। मुस्कान और साहिल ने कथित तौर पर ब्लैक मैजिक/तांत्रिक विधि का भी सहारा लिया था। शव दो हफ्तों तक ड्रम में रखा रहा, जिससे पोस्टमार्टम में शरीर की हालत बेहद खराब हो चुकी थी।
मुस्कान जेल में रहते हुए एक बेटी को जन्म दे चुकी है। कोर्ट में कई बार भावुक दृश्य देखने को मिले हैं, जहां सौरभ की मां रेणु देवी मुस्कान को देखकर फूट-फूटकर रो पड़ीं और फांसी की सजा की मांग की। अब इस मामले में सोमवार को आगे सुनवाई होगी। फाइनल बहस पूरी होने के बाद अदालत जल्द फैसला सुना सकती है।
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