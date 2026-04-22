‘मेरे बेटे के टुकड़े कर नीले ड्रम में भरा है’, सौरभ की मां ने रोते-बिलखते सरेआम सुनाई मुस्कान को खरी-खोटी, अब अगली सुनवाई कब?

मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत में चल रही है। इस दौरान अदालत ने दोनों आरोपियों से गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर 32-32 सवाल पूछे। इनमें नीले ड्रम की खरीद, चाकू और सीमेंट खरीदने, नशीली दवा लेने, हत्या करने और शव के टुकड़े कर ठिकाने लगाने जैसे गंभीर मुद्दे शामिल थे। हालांकि, दोनों आरोपियों ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें रंजिश के तहत फंसाया गया है।