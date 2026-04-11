‘एक दिन में 4 से 5 लोगों के साथ सोना पड़ता था, बहुत पीड़ा होती थी’, कक्षा 9वीं की दुष्कर्म पीड़िता बोली, पग-पग हुआ फरेब

पीड़िता के मुताबिक, देवरिया निवासी एक युवक ने उसे अपने कमरे में कई दिनों तक रखा और दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे अन्य लोगों के पास भेज दिया गया। आरोप है कि एक मकान में उसे कई कमरों में रखा जाता था, जहां अलग-अलग लोगों के पास भेजकर उसके साथ जबरन संबंध बनाए जाते थे। पीड़िता के मुताबिक, '' एक दिन में 4 से 5 लोगों के साथ सोना पड़ता था, बहुत पीड़ा होती थी, दर्द होने पर दवा दे दी जाती थी। '' उसने कहा कि पग-पग पर उसके साथ फरेब हुआ।