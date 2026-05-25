गोरखपुर में नदी में तैरते बोरे को खोलते ही मचा हड़कंप; अंदर मिला शव देखकर पुलिस के हाथ-पांव फूले

पुलिस ने जब बोरा खुलवाया तो अंदर का दृश्य देख वहां हड़कंप मच गया। बोरे के भीतर एक अज्ञात युवक की लाश थी, जिसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। संभवतः युवक की हत्या कर बचने के लिए शव को बोरे में भरकर नदी में फेंका गया था। शव की हालत और घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने साफ तौर पर आशंका जताई है कि बदमाशों ने युवक की किसी अन्य जगह पर हत्या की और पहचान छिपाने के लिए शव को बांधकर नदी में बहा दिया।