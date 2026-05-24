Kanpur News:बाइक टक्कर से शुरू हुआ विवाद, चाकू-हेलमेट के वार से पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत,एक घायल

पुलिस आयुक्त कानपुर नगर, रघुबीर लाल ने बताया कि शिवनारायण त्रिवेदी, शुभम त्रिवेदी एवं सत्यम त्रिवेदी बाइक से अपने कार्यस्थल मार्बल शॉप से वापस घर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में दूसरी बाइक सवार तीन व्यक्तियों से उनकी बाइक की टक्कर हो गई, जिसके उपरांत दोनों पक्षों में विवाद एवं मारपीट हुई, जिसमें धारदार हथियार एवं हेलमेट से हमला किया गया। उक्त घटना में शिवनारायण त्रिवेदी एवं शुभम त्रिवेदी गम्भीर रूप से घायल हो गए जिनकी हैलट अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई,जबकि सत्यम त्रिवेदी घायल हुए हैं, जिनका उपचार अस्पताल में जारी है। घटना के संबंध में एक अभियुक्त को मौके पर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।उक्त घटना में शामिल अन्य फरार अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।