Kanpur News: पति, पत्नी और वो, घर में हुआ कुछ ऐसा, पति सीधे पहुंचा थाने, दर्ज कराया मुकदमा

कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर हत्या की साजिश रचने और जान से मारने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बन गया है। पीड़ित युवक का कहना है कि उसकी पत्नी का एक युवक से अवैध संबंध लंबे समय से चल रहा था, जिसका उसे संदेह पहले से था। लेकिन हाल ही में हुई एक घटना ने पूरे मामले को गंभीर मोड़ दे दिया। युवक ने आरोप लगाया कि उसके साथ जानबूझकर हमला किया गया और उसकी हत्या की कोशिश की गई। इसके बाद उसने पुलिस आयुक्त से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई।