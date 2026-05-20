Kanpur Cyber Fraud: न OTP बताया, न लिंक खोला,फिर भी खाते से उड़ गए 99 हजार, मुकदमा दर्ज

आवास विकास नंबर-3, पनकी रोड कल्याणपुर निवासी राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि उनका बचत खाता बैंक ऑफ बड़ौदा की सराय मसवान शाखा में है। राहुल के मुताबिक 13 मई 2026 की शाम अचानक उनके खाते से दो यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए। पहली ट्रांजेक्शन के जरिए 70 हजार रुपये और दूसरी ट्रांजेक्शन में 29 हजार रुपये निकाल लिए गए। इस तरह कुल 99 हजार रुपये खाते से पार हो गए। मोबाइल पर मैसेज आने के बाद उन्हें खाते से रकम निकलने की जानकारी हुई। खाते से रकम कटने के बाद उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत बैंक और साइबर हेल्पलाइन से संपर्क किया।