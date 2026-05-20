Kanpur News:बहन को स्टेशन छोड़ लौट रहे थे दो दोस्त, रास्ते में काल बनकर दौड़ा अज्ञात वाहन,मौके पर मौत

कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में हुए सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। जहानाबाद रोड पर परास मोड़ के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक वाहन में फंसकर काफी दूर तक घिसटती चली गई। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।