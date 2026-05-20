नॉर्वे में चमका कानपुर का लाल, पीएम मोदी ने मनोज मिश्र की पीठ थपथपाई, विदेश में संभाल रहे सनातन की कमान

PM Modi Norvey Visit Meet Manoj Mishra : कानपुर के किदवई नगर के रहने वाले मनोज मिश्र ने विदेश की धरती पर शहर और पूरे देश का नाम रोशन किया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुए एक बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोज मिश्र की पीठ थपथपाकर उनकी सराहना की। पीएम मोदी ने यह सम्मान मनोज को विदेशों में भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए दिया है। जैसे ही प्रधानमंत्री से मिले इस सम्मान की खबर कानपुर पहुंची, मनोज के घर और पूरे किदवई नगर इलाके में जश्न का माहौल बन गया।