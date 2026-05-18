7 दशकों में नया घटनाक्रम: ओस्लो में पीएम मोदी की खातिर टूटा प्रोटोकॉल, स्वागत के लिए नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने तोड़े सारे नियम

दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। साल 2024 में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2.73 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते लागू होने के बाद से दोनों देशों के व्यापारियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल भारतीय वित्तीय बाजार में लगभग 28 बिलियन डॉलर का बड़ा निवेश कर चुका है, जो भारत की विकास कहानी पर उनके भरोसे को दिखाता है।