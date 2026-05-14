PM मोदी की 5 देशों की यात्रा: UAE से यूरोप तक ऊर्जा, रक्षा और टेक्नोलॉजी पर फोकस

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊर्जा संकट के बीच संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात से पूरा करता है। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा इस दौरे का प्रमुख एजेंडा रहेगी। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच इस खाड़ी देश ने OPEC छोड़ने का फैसला किया है। PM मोदी और राष्ट्रपति अल नाहयान के बीच आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।