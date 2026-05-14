डॉलर को चुनौती देने की तैयारी में चीन, 18 महीने लगातार खरीदा सोना, मार्केट में बढ़ी हलचल

चीन लंबे समय से अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि वह अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा अब सोने में बदल रहा है। बीजिंग का मानना है कि वैश्विक आर्थिक तनाव और प्रतिबंधों के दौर में सोना सबसे सुरक्षित एसेट साबित हो सकता है। दरअसल, सोना ऐसा रिजर्व है जिसे किसी भी देश द्वारा आसानी से फ्रीज या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि चीन इसे आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में देख रहा है।