बीजिंग में ट्रंप और शी मिले, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- ‘हम प्रतिद्वंदी नहीं, सहयोगी हैं’

बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग (फोटो- ANI)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुलाकात के बाद अधिकारियों के साथ दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बैठक शुरू हो गई है। इस दौरे में सबसे बड़ी चर्चा बोइंग विमान की डील को लेकर है।
चीन अमेरिकी कंपनी बोइंग से लगभग 9 लाख करोड़ रुपये मूल्य के विमानों की खरीद का बड़ा समझौता कर सकता है। यदि यह सौदा पूरा होता है तो यह विश्व की सबसे बड़ी एविएशन डील्स में से एक बन सकती है।
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