रिपोर्ट में दावा- अमेरिकी नागरिक बन गए हैं दिलजीत दोसांझ, यही हो सकता है पॉलिटिक्स में No Entry की मेन वजह

Diljit Dosanjh Politics Punjab: पंजाबी सिंगर और बॉलीवुड अभिनेता दिलजीत दोसांझ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिलजीत अब भारतीय नागरिक नहीं है, और उन्होंने 2022 में अमेरिका की नागरिकता ले ली है। तब से ही वे अमेरिकी पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगर दोसांझ ने 1 सितंबर 2022 से अमेरिकी पासपोर्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया था। उनका आखिरी भारतीय पासपोर्ट 2018 में मुंबई से जारी हुआ था।