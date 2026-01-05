5 जनवरी 2026,

सोमवार

बॉलीवुड

दिलजीत दोसांझ की सक्सेस के पीछे का सच… इतने साल बीत गए लेकिन अब भी नहीं जान पाए ये बात

Diljit Dosanjh: पढ़ाई पूरी करने के लिए रिश्तेदारों के घर में रहना पड़ा, तब घर की स्थिति भी ठीक नहीं थी। कैसे दिलजीत ने ये मुकाम हासिल किया… जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 05, 2026

Diljit Dosanjh Success Story

Diljit Dosanjh Success Story: किसने सोचा था कि एक छोटे से गांव का लड़का, जो कभी पढ़ाई पूरी करने के लिए रिश्तेदारों के घर में रहने वाला लड़का, एक दिन दुनिया भर में अपना नाम रोशन करेगा? दिलजीत दोसांझ, जी हां आज जिनकी आवाज पर पूरा देश झूमता है और जिनकी सफलता की चमक हर मंच पर दिखाई देती है। उनकी कहानी उतनी आसान नहीं जितनी बाहर से दिखती है। तंगहाल घर, संघर्षों भरा सफर और न हार मानने वाला जज्बा…पूरी कहानी जानने के लिए पढ़िए विस्तार से।

घर की आर्थिक हालत थी खराब

6 जनवरी 1984, जालंधर के एक छोटे से गांव ‘दोसांझ कलां’ में जन्मे दिलजीत दोसांझ का बचपन बिल्कुल साधारण था। घर की आर्थिक हालत मजबूत नहीं थी, इसलिए पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें लुधियाना जाना पड़ा, जहां वे अपने रिश्तेदारों के साथ रहते थे। स्कूल तो वहीं से पूरा हुआ, लेकिन दिलजीत का असली मन हमेशा संगीत में ही रमता था। गुरुद्वारों में कीर्तन गाना उनका रोज का हिस्सा बन गया था। लोगों की तारीफ ने धीरे-धीरे उन्हें एहसास कराया कि उनकी आवाज साधारण नहीं बल्कि खास है, यही आवाज एक दिन उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर देगी।

ऐसे बनाई म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान

गुरुद्वारे में गाए गए कीर्तन ही दिलजीत दोसांझ के संगीत सफर की पहली सीढ़ी बने। लोगों की वाहवाही ने उनमें आत्मविश्वास भरा और देखते ही देखते वे शादियों और छोटे आयोजनों में भी परफॉर्म करने लगे। धीरे-धीरे यह शौक उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान बन गया।

2003 में आया उनका पहला एल्बम ‘इश्क दा उड़ा अड़ा’, जिसने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्हें नई आवाज के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद ‘स्माइल’ और ‘द नेक्स्ट लेवल’ (2009) जैसे एल्बम ने उनकी लोकप्रियता को और ऊंचाई दी। ‘पटियाला पैग’, ‘लवर’ और ‘प्रॉपर पटोला’ जैसे हिट गानों ने दिलजीत को युवाओं का पसंदीदा स्टार बना दिया। उनके लाइव कॉन्सर्ट्स की टिकटें हाथों-हाथ बिक जाती हैं, चाहे मंच भारत में हो या उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में।

अभिनय की दुनिया में रखा कदम

संगीत में सफलता के बाद दिलजीत ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 2011 में ‘द लायन ऑफ पंजाब’ से शुरुआत हुई, और उसके बाद ‘जट्ट एंड जूलिएट’, ‘सुपर सिंघ’, ‘अंबरसरिया’ जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें पंजाबी सिनेमा का चहेता स्टार बना दिया। बॉलीवुड में उनकी धमाकेदार एंट्री 2016 की ‘उड़ता पंजाब’ से हुई, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला। आगे चलकर ‘गुड न्यूज’ और ‘अमर सिंह चमकीला’ जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि दिलजीत न सिर्फ सिंगर हैं, बल्कि एक दमदार एक्टर भी हैं। अब एक्टर बहुत जल्द सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी।

दिलजीत दोसांझ की सक्सेस के पीछे का सच… इतने साल बीत गए लेकिन अब भी नहीं जान पाए ये बात

