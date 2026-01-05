दिलजीत दोसांझ की सक्सेस के पीछे का सच… इतने साल बीत गए लेकिन अब भी नहीं जान पाए ये बात

संगीत में सफलता के बाद दिलजीत ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 2011 में ‘द लायन ऑफ पंजाब’ से शुरुआत हुई, और उसके बाद ‘जट्ट एंड जूलिएट’, ‘सुपर सिंघ’, ‘अंबरसरिया’ जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें पंजाबी सिनेमा का चहेता स्टार बना दिया। बॉलीवुड में उनकी धमाकेदार एंट्री 2016 की ‘उड़ता पंजाब’ से हुई, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला। आगे चलकर ‘गुड न्यूज’ और ‘अमर सिंह चमकीला’ जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि दिलजीत न सिर्फ सिंगर हैं, बल्कि एक दमदार एक्टर भी हैं। अब एक्टर बहुत जल्द सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी।