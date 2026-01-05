सिर्फ सिंगर ही नहीं, ग्लोबल ब्रांड बनकर दिलजीत दोसांझ ने रचा पंजाबी म्यूजिक का इतिहास

बता दें, सिर्फ गायकी ही नहीं, एक्टिंग में भी दिलजीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। 2016 में 'उड़ता पंजाब' के द्वारा बॉलीवुड में दमदार एंट्री करने वाले दिलजीत ने बेस्ट डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता। इसके बाद 'गुड न्यूज' और हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में उनके एक्टिंग ने क्रिटिक्स का दिल जीत लिया है और उन्होंने साबित कर दिया कि वो जितने अच्छे गायक हैं, उतने ही मंझे हुए एक्टर भी हैं।