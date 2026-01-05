5 जनवरी 2026,

सोमवार

मनोरंजन

सिर्फ सिंगर ही नहीं, ग्लोबल ब्रांड बनकर दिलजीत दोसांझ ने रचा पंजाबी म्यूजिक का इतिहास

Diljit Dosanjh: दिलजीत दोसांझ ने सिर्फ एक शानदार सिंगर के रूप में ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बनकर पंजाबी म्यूजिक के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 05, 2026

सिर्फ सिंगर ही नहीं, ग्लोबल ब्रांड बनकर दिलजीत दोसांझ ने रचा पंजाबी म्यूजिक का इतिहास

Diljit Dosanjh (सोर्स: x)

Diljit Dosanjh: फेमस सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ अपने AURA वर्ल्ड टूर को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। बता दें, जालंधर के एक छोटे से गांव दोसांझ कलां से निकला ये कलाकार आज केवल पंजाब या भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का चहेता बन चुका है और इनके गाने को हर उम्र के लोगो को पसंद आता है।

दिलजीत दोसांझ ने रचा पंजाबी म्यूजिक का इतिहास

बता दें, 2002 में अपना करियर शुरू करने वाले दिलजीत ने 'पटियाला पैग' और 'लेम्बदगिनी' जैसे सुपरहिट गानों से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन उनकी असली उड़ान तब शुरू हुई जब उनके एल्बम 'G.O.A.T.' और 'मूनचाइल्ड एरा' ने प्रतिष्ठित बिलबोर्ड चार्ट्स पर अपना झंडा लहराया। दरअसल, दिलजीत दोसांझ बिलबोर्ड चार्ट पर अपने तीन एल्बम रखने वाले पहले भारतीय कलाकार बने है।

इतना ही नहीं, साल 2023 दिलजीत के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल 'कोचेला' (Coachella) में परफॉर्म किया। इस मंच पर कदम रखने वाले वो पहले पंजाबी कलाकार बने। साथ ही, भाषा की दीवार को तोड़ते हुए उन्होंने विदेशी दर्शकों से सिर्फ इतना कहा, "वाइब्स (Vibes) का आनंद लो" और देखते ही देखते फेमस डीजे डिप्लो जैसे अंतरराष्ट्रीय स्टार्स भी उनकी धुन पर थिरकते नजर आए।

बता दें, सिर्फ गायकी ही नहीं, एक्टिंग में भी दिलजीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। 2016 में 'उड़ता पंजाब' के द्वारा बॉलीवुड में दमदार एंट्री करने वाले दिलजीत ने बेस्ट डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता। इसके बाद 'गुड न्यूज' और हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में उनके एक्टिंग ने क्रिटिक्स का दिल जीत लिया है और उन्होंने साबित कर दिया कि वो जितने अच्छे गायक हैं, उतने ही मंझे हुए एक्टर भी हैं।

अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक दौरा

साल 2024 में दिलजीत का 'दिल-लुमिनाती' (Dil-Luminati) टूर एक ऐतिहासिक सक्सेस बन गया। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के शहरों में हुए इन कॉन्सर्ट्स ने धूम मचा दी। 'लाइव नेशन' के अनुसार, इस टूर में 2 लाख 15 हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए और इसने 27 मिलियन डॉलर (लगभग 225 करोड़ रुपये) से ज्यादा की कमाई की। ये किसी भी पंजाबी कलाकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक दौरा रहा है।

बता दें, दिलजीत की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें अमेरिका के फेमस 'द जिमी फॉलन शो' में आमंत्रित किया गया। होस्ट जिमी फॉलन ने उन्हें "दुनिया का सबसे बड़ा पंजाबी आर्टिस्ट" बताकर इंट्रोड्यूस किया और आज दिलजीत दोसांझ ने ये साबित कर दिया है कि अगर आपके काम में 'वाइब' और सच्चाई है, तो भाषा कभी रुकावट नहीं बनती।

Published on:

05 Jan 2026 05:03 pm

Hindi News / Entertainment / सिर्फ सिंगर ही नहीं, ग्लोबल ब्रांड बनकर दिलजीत दोसांझ ने रचा पंजाबी म्यूजिक का इतिहास

