पिता बस में टिकट चेकर और बेटा शादियों में गाकर कमाता था पैसे, ऐसा था इस पंजाबी सिंगर का बचपन

इसके बाद एक बार मेरे एक रिलेटिव ने कहा भी कि बच्चे से तो पूछ लो, 'लेकिन उन्होंने कहा कि पूछकर क्या होना है? इसे ले जाओ। मुझे बुरा लगा और सबसे बड़ी बात ये थी की उस समय कोई फोन भी नहीं होता था। मैं उनसे 3-4 महीने बाद मिल पाता था।' इसके साथ ही दिलजीत ने आगे ये भी बताया कि वे बचपन के दिनों में अमिताभ बच्चन की फिल्में खूब देखा करते थे, जो 'दूरदर्शन पर आया करती थीं।

हमें बहुत मजा आता था क्योंकि उसमें एक्शन होता था। उन्होंने बताया कि उनके पिता सरकारी नौकरी करते थे और साथ में रोडवेज बस में टिकट चेकिंग का काम किया करते थे और बहुत ही सिंपल लाइफ थी। उस समय ज्यादा डिमांड नहीं थी जबकि पहले हमारे पास आज के मुकाबले चीजें कम थी।