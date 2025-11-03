Naagin 7: ये एक्ट्रेस बनी है एकता कपूर की इच्छाधारी नागिन, नया लुक देख हैरान रह गए लोग

'बिग बॉस 19' जहां अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाला है, उससे पहले शो में रविवार 2 नवंबर को वीकेंड का वार हुआ। सलमान खान के शो के मंच पर खुद एकता कपूर ने घोषणा की कि 'नागिन 7' में इच्छाधारी नागिन का किरदार कोई और नहीं, बल्कि जानी-मानी टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी निभाने जा रही हैं।



एकता कपूर की इस धमाकेदार घोषणा के साथ, प्रियंका चाहर चौधरी ने बीन की धुन पर जोरदार एंट्री ली और अपने 'नागिन' अवतार में सभी को चौंका दिया। एक्ट्रेस ने मंच पर जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस भी दी, जिसने दर्शकों का उत्साह और बढ़ा दिया।