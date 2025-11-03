Naagin 7: ये एक्ट्रेस बनी है एकता कपूर की इच्छाधारी नागिन, नया लुक देख हैरान रह गए लोग

टीवी शो नागिन 7 की लीड एक्ट्रेस का हुआ खुलासा
Naagin 7 Lead Actress: टीवी का सबसे पॉपुलर सुपरनैचुरल शो 'नागिन' एक बार फिर दर्शकों के बीच धमाल मचाने के लिए तैयार है। लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए, प्रोड्यूसर एकता कपूर ने आखिरकार 'नागिन 7' की लीड एक्ट्रेस के चेहरे से पर्दा हटा दिया है। जी हां! जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था उसका खुलासा हो गया है कि वो कौन एक्ट्रेस है जो नागिन 7 में लीड रोल निभाती नजर आएंगी। यह बड़ा खुलासा बीती रात रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में हुआ।
'बिग बॉस 19' जहां अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाला है, उससे पहले शो में रविवार 2 नवंबर को वीकेंड का वार हुआ। सलमान खान के शो के मंच पर खुद एकता कपूर ने घोषणा की कि 'नागिन 7' में इच्छाधारी नागिन का किरदार कोई और नहीं, बल्कि जानी-मानी टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी निभाने जा रही हैं।
एकता कपूर की इस धमाकेदार घोषणा के साथ, प्रियंका चाहर चौधरी ने बीन की धुन पर जोरदार एंट्री ली और अपने 'नागिन' अवतार में सभी को चौंका दिया। एक्ट्रेस ने मंच पर जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस भी दी, जिसने दर्शकों का उत्साह और बढ़ा दिया।
मेकर्स ने प्रियंका चाहर चौधरी के इच्छाधारी नागिन लुक वाला प्रोमो भी रिलीज कर दिया है। प्रोमो में प्रियंका का अंदाज काफी दमदार और आकर्षक लग रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर तुरंत हलचल मचा दी है। प्रियंका के फैंस इस खबर के बाद खुशी से झूम उठे हैं और उनकी तस्वीरें जमकर वायरल कर रहे हैं। फैंस को पूरी उम्मीद है कि प्रियंका अपनी एक्टिंग से इस सीजन को टीआरपी में नंबर 1 पर ला देंगी। हालांकि, शो की रिलीज डेट का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन यह नवंबर महीने में ही ऑन-एयर होने की संभावना है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'नागिन 7' में प्रियंका के साथ ऑनस्क्रीन रोमांस करने के लिए टीवी एक्टर नमिक पॉल का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा, विशाल पांडे भी शो में एक अहम रोल में नजर आ सकते हैं।
प्रियंका का नागिन लुक इंटरनेट पर काफी पसंद किया जा रहा है और फैंस इसे लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लगातार शेयर कर रहे हैं। अब देखना यह है कि यह नई नागिन, पिछली नागिनों की तरह दर्शकों के दिलों पर कितना राज कर पाती है।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग