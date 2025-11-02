प्रेमानंद महाराज हुए हैरान, अमिताभ बच्चन के हमशक्ल से मिलते ही दिया ऐसा रिएक्शन, वीडियो हुआ वायरल

प्रेमानंद महाराज से मिले अमिताभ बच्चन के हमशक्ल
Premanand Maharaj: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बाद कई बॉलीवुड सितारें प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंच चुके हैं। महाराज जी को शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अपनी एक किडनी तक दान में देने की बात कह डाली थी। ऐसे में गुरु जी ने कहा था कि केवल आपका प्यार चाहिए। वहीं, पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत बेहद खराब चल रही थी जिसकी वजह से उनकी सभी सभाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें प्रेमानंद जी से मिलने अमिताभ बच्चन का हमशक्ल पहुंचा, तो उन्होंने जबरदस्त रिएक्शन दिया।
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के हमशक्ल और मशहूर कॉमेडियन शशिकांत पेडवाल वृंदावन प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे। शशिकांत पेडवाल, हूबहू अमिताभ बच्चन की तरह दिखते और बोलते हैं। सूट, चश्मा और उनकी आवाज के साथ महाराज जी के सामने पहुंचे तो प्रेमानंद महाराज जोर से हंस पड़े। बोले कि हां टू कॉपी लगते हैं ये अमिताभ बच्चन की। इसके बाद झुककर शशिकांत पेडवाल ने सबसे पहले महाराज जी को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया।
शशिकांत और प्रेमानंद महाराज के बीच बातचीत शुरू हुई। इस दौरान, शशिकांत ने प्रेमानंद जी को बताया कि उन्होंने किस तरह अमिताभ बच्चन बनकर लोगों में जीने की नई उम्मीद जगाई थी। शशिकांत पेडवाल ने बताया, “जब साल 2019,2020 और 2021 में जब कोरोना हुआ था, तब कई लोग ऐसे थे जो एडवांस स्टेज में थे, उन्हें लगता था कि अब वे किसी भी पल दुनिया को छोड़ सकते है तब मैंने उन्हें इस डर से बाहर निकालने में मदद की थी।
शशिकांत ने बताया कि उन्होंने मरीजों से कहा, "एक वक्त था जब मैं बीमार था और पूरा देश मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था और आज आप बीमार हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।" उन्होंने कहा कि उनके इन शब्दों से लोगों में दोबारा जीने की इच्छा जागी और तब से 4-दिनों में ही ठीक होकर अपने-अपने घर चले गए।"
शशिकांत को उनके इस नेक काम के लिए स्थानीय कलेक्टर ने भी उनकी तारीफ की थी। शशिकांत ने आगे बताया, "मैं तब से हर रोज हॉस्पिटल जाता हूं और कैंसर रोगियों के लिए कविताएं सुनाकर उन्हें प्रेरित करता हूं। वे खुश हो जाते हैं। मैं बस जीवन भर लोगों को खुश रखना चाहता हूं, यही अब मेरा लक्ष्य है।' उनकी यह सेवा भावना सुनकर प्रेमानंद जी महाराज काफी प्रभावित हुए। उन्होंने जवाब में कहा, "भगवान सब जगह नहीं पहुंच सकते, आप तो पहुंच सकते हैं। दूसरों को सुख देना सबसे बड़ा पुण्य है।"
महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले 52 साल के शशिकांत पेडवाल बिल्कुल अमिताभ बच्चन की कार्बन कॉपी लगते हैं। वह कई शो कर चुके हैं और उन्हें बिग बी के लुक में देख लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनसे ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। शशिकांत ने अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की लोकप्रिय कविता भी महाराज को सुनाई।
