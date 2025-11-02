प्रेमानंद महाराज हुए हैरान, अमिताभ बच्चन के हमशक्ल से मिलते ही दिया ऐसा रिएक्शन, वीडियो हुआ वायरल

Premanand Maharaj: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बाद कई बॉलीवुड सितारें प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंच चुके हैं। महाराज जी को शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अपनी एक किडनी तक दान में देने की बात कह डाली थी। ऐसे में गुरु जी ने कहा था कि केवल आपका प्यार चाहिए। वहीं, पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत बेहद खराब चल रही थी जिसकी वजह से उनकी सभी सभाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें प्रेमानंद जी से मिलने अमिताभ बच्चन का हमशक्ल पहुंचा, तो उन्होंने जबरदस्त रिएक्शन दिया।