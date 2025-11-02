Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

प्रेमानंद महाराज हुए हैरान, अमिताभ बच्चन के हमशक्ल से मिलते ही दिया ऐसा रिएक्शन, वीडियो हुआ वायरल

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने कई लोग पहुंचते हैं, ऐसे में आध्यात्मिक गुरु तब हैरान रह गए जब उनसे मिलने अमिताभ बच्चन के हमशक्ल पहुंच गए। इस मुलाकात का दिलचस्प वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 02, 2025

Premanand Maharaj shocked to see Amitabh Bachchan

प्रेमानंद महाराज से मिले अमिताभ बच्चन के हमशक्ल

Premanand Maharaj: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बाद कई बॉलीवुड सितारें प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंच चुके हैं। महाराज जी को शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अपनी एक किडनी तक दान में देने की बात कह डाली थी। ऐसे में गुरु जी ने कहा था कि केवल आपका प्यार चाहिए। वहीं, पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत बेहद खराब चल रही थी जिसकी वजह से उनकी सभी सभाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें प्रेमानंद जी से मिलने अमिताभ बच्चन का हमशक्ल पहुंचा, तो उन्होंने जबरदस्त रिएक्शन दिया।

प्रेमानंद महाराज से मिले अमिताभ बच्चन के हमशक्ल (Amitabh Bachchan lookalike met Premanand Maharaj)

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के हमशक्ल और मशहूर कॉमेडियन शशिकांत पेडवाल वृंदावन प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे। शशिकांत पेडवाल, हूबहू अमिताभ बच्चन की तरह दिखते और बोलते हैं। सूट, चश्मा और उनकी आवाज के साथ महाराज जी के सामने पहुंचे तो प्रेमानंद महाराज जोर से हंस पड़े। बोले कि हां टू कॉपी लगते हैं ये अमिताभ बच्चन की। इसके बाद झुककर शशिकांत पेडवाल ने सबसे पहले महाराज जी को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया।

कोरोना में बचाई लोगों की जान (Amitabh Bachchan lookalike Video)

शशिकांत और प्रेमानंद महाराज के बीच बातचीत शुरू हुई। इस दौरान, शशिकांत ने प्रेमानंद जी को बताया कि उन्होंने किस तरह अमिताभ बच्चन बनकर लोगों में जीने की नई उम्मीद जगाई थी। शशिकांत पेडवाल ने बताया, “जब साल 2019,2020 और 2021 में जब कोरोना हुआ था, तब कई लोग ऐसे थे जो एडवांस स्टेज में थे, उन्हें लगता था कि अब वे किसी भी पल दुनिया को छोड़ सकते है तब मैंने उन्हें इस डर से बाहर निकालने में मदद की थी।

'मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा' (Amitabh Bachchan lookalike shashikant pedwal)

शशिकांत ने बताया कि उन्होंने मरीजों से कहा, "एक वक्त था जब मैं बीमार था और पूरा देश मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था और आज आप बीमार हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।" उन्होंने कहा कि उनके इन शब्दों से लोगों में दोबारा जीने की इच्छा जागी और तब से 4-दिनों में ही ठीक होकर अपने-अपने घर चले गए।"

कैंसर के मरीजों को सुनाते हैं कविताएं

शशिकांत को उनके इस नेक काम के लिए स्थानीय कलेक्टर ने भी उनकी तारीफ की थी। शशिकांत ने आगे बताया, "मैं तब से हर रोज हॉस्पिटल जाता हूं और कैंसर रोगियों के लिए कविताएं सुनाकर उन्हें प्रेरित करता हूं। वे खुश हो जाते हैं। मैं बस जीवन भर लोगों को खुश रखना चाहता हूं, यही अब मेरा लक्ष्य है।' उनकी यह सेवा भावना सुनकर प्रेमानंद जी महाराज काफी प्रभावित हुए। उन्होंने जवाब में कहा, "भगवान सब जगह नहीं पहुंच सकते, आप तो पहुंच सकते हैं। दूसरों को सुख देना सबसे बड़ा पुण्य है।"

कौन हैं शशिकांत पेडवाल? (Who is shashikant pedwal)

महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले 52 साल के शशिकांत पेडवाल बिल्कुल अमिताभ बच्चन की कार्बन कॉपी लगते हैं। वह कई शो कर चुके हैं और उन्हें बिग बी के लुक में देख लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनसे ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। शशिकांत ने अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की लोकप्रिय कविता भी महाराज को सुनाई।

ये भी पढ़ें

फेमस सुपरस्टार की भांजी ने मारी बॉलीवुड में एंट्री, इस नए हीरो संग आएंगी नजर
बॉलीवुड
Akshay Kumar NIece simar bhatia Entry In Bollywood

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

02 Nov 2025 03:42 pm

Hindi News / Entertainment / प्रेमानंद महाराज हुए हैरान, अमिताभ बच्चन के हमशक्ल से मिलते ही दिया ऐसा रिएक्शन, वीडियो हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘द कोन्जूरिंग’ से भी खौफनाक है ये फिल्म, दिल बाहर निकल आएगा पर नहीं हटेगी नजर

'द कोन्जूरिंग' से भी खौफनाक है ये फिल्म, दिल बाहर निकल आएगा पर नहीं हटेगी नजर, हर सीन में है डर का असली मतलब
बॉलीवुड

‘बाहुबली द एपिक’ और ‘द ताज स्टोरी’ के बिच है कांटे की टक्कर, क्या ये फिल्में तोड़ पाएंगी 100 करोड़ का रिकॉर्ड

'बाहुबली द एपिक' और 'द ताज स्टोरी' के बिच है कांटे की टक्कर, क्या ये फिल्में तोड़ पाएंगी 100 करोड़ का रिकॉर्ड, देखें
बॉलीवुड

Arun Khetarpal: आज भी नाम सुनकर कांप जाता है पाक, भारतीय फौज का वो जांबाज, जिसने अकेले उड़ा दिए थे 10 पाकिस्तानी टैंक

Meet Lieutenant Arun Khetarpal
बॉलीवुड

ईशा देओल हुई इमोशनल, पिता धर्मेंद्र और मां हेमा मालिनी के लिए किया पोस्ट, बोलीं- आज जो भी…

Esha Deol Emotional Post
बॉलीवुड

‘डिटॉक्स के बाद भी मोटापा बढ़ता ही जा रहा…’ बॉडी शेमिंग पर अशनूर का छलका दर्द

'डिटॉक्स के बाद भी मोटापा बढ़ता ही जा रहा...' बॉडी शेमिंग पर अशनूर का छलका दर्द
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.