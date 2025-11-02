फेमस सुपरस्टार की भांजी ने मारी बॉलीवुड में एंट्री, इस नए हीरो संग आएंगी नजर

अक्षय कुमार की भांजी ने मारी बॉलीवुड में एंट्री
Akshay Kumar: इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारें है जो खुद एक साधारण परिवार से आकर एक सुपरस्टार बने हैं। आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार हैं। वह दिल्ली में पले बढ़े थे और आज बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार के नाम से फेमस हैं। अब जल्द उनकी भांजी भी सिमर भाटिया एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली हैं। सिमर, मशहूर फिल्ममेकर श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी वॉर ड्रामा फिल्म 'इक्कीस' से अपना फिल्मी डेब्यू करेंगी।
मामू अक्षय कुमार ने अपनी भांजी के इस बड़े कदम पर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर शेयर करते हुए अपनी भांजी के लिए मैसेज लिखा है। उन्होंने लिखा, "मेरी छोटी बेटी सिमी अब इतनी छोटी नहीं रही… तुम्हारे लिविंग रूम परफॉर्मेंस से लेकर #Ikkis में बड़े पर्दे तक, दिल गर्व से फूला नहीं समा रहा है सिमर भाटिया।"
अक्षय ने सिमर को टैग करते हुए उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दीं हैं। इस पर सिमर ने भी तुरंत जवाब दिया और कहा, "हमेशा के लिए तुम्हारी छोटी सिमी। हर चीज के लिए शुक्रिया। आई लव यू।"
अक्षय कुमार ने इस पोस्ट में सिर्फ अपनी भांजी ही नहीं, बल्कि अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की भी जमकर तारीफ की। बता दें, फिल्म 'इक्कीस' में अगस्त्य मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अक्षय ने लिखा, "और अगस्त्य, क्या स्क्रीन प्रेजेंस है! पूरी टीम की ढेर सारी सफलता की कामना करता हूं।"
सिमर की मामी, एक्ट्रेस से राइटर बनीं ट्विंकल खन्ना ने भी अपनी भांजी के लिए प्यार भरा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "हमारी सिमर अब दुनिया की हो गई है। कितनी ताजगी भरी और नैचुरल। शाबाश, मेरी टैलेंटेड बच्ची।" सिमर ने मामी को भी धन्यवाद देते हुए इसे 'आशीर्वाद' बताया।
जनवरी में, अक्षय ने इंस्टाग्राम पर उनके लिए एक पोस्ट शेयर किया था। सिमर की एक न्यूजपेपर की तस्वीर शेयर करते हुए, अक्षय ने कैप्शन में लिखा था, "मुझे याद है जब मैंने पहली बार न्यूजपेपर के कवर पर अपनी फोटो देखी थी। मुझे लगा था कि यही सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन आज मुझे पता है कि अपने बच्चे की फोटो यहां देखने की खुशी सबसे बड़ी खुशी है। काश मेरी मां आज यहां होतीं और कहतीं 'सिमर पुत्तर तू तह कमाल है'। ब्लेस यू माय बेबी, आसमान तुम्हारा है।"
फिल्म 'इक्कीस' भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की सच्ची और अनकही कहानी पर आधारित है। उन्होंने 1971 के युद्ध के समय केवल 21 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। फिल्म में अगस्त्य नंदा लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं, जबकि अनुभवी एक्टर धर्मेंद्र उनके पिता के रोल में दिखाई देंगे। जयदीप अहलावत भी एक आर्मी ऑफिसर के रूप में नजर आएंगे।
