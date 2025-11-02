फेमस सुपरस्टार की भांजी ने मारी बॉलीवुड में एंट्री, इस नए हीरो संग आएंगी नजर

जनवरी में, अक्षय ने इंस्टाग्राम पर उनके लिए एक पोस्ट शेयर किया था। सिमर की एक न्यूजपेपर की तस्वीर शेयर करते हुए, अक्षय ने कैप्शन में लिखा था, "मुझे याद है जब मैंने पहली बार न्यूजपेपर के कवर पर अपनी फोटो देखी थी। मुझे लगा था कि यही सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन आज मुझे पता है कि अपने बच्चे की फोटो यहां देखने की खुशी सबसे बड़ी खुशी है। काश मेरी मां आज यहां होतीं और कहतीं 'सिमर पुत्तर तू तह कमाल है'। ब्लेस यू माय बेबी, आसमान तुम्हारा है।"