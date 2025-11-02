Patrika LogoSwitch to English

'जय मां वैष्णो देवी' फेम एक्ट्रेस चोरी के आरोप में गिरफ्तार, 2022 में भी किया था कई पर्स पर हाथ साफ

Actress Arrested: फेमस एक्ट्रेस रुपा दत्ता को अरेस्ट किया गया है। उनपर चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही पुलिस ने कई और भी खुलासे किए हैं।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 02, 2025

jai maa vaishnodevi

जय मां वैष्णो देवी एक्ट्रेस हुई अरेस्ट

Rupa Dutta Arrested: मनोरंजन जगत से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। पूर्व बंगाली टीवी एक्ट्रेस रूपा दत्ता को चोरी के बड़े आरोप में हिरासत में लिया गया है। यह उनकी चोरी के आरोप में दूसरी गिरफ्तारी है, इससे पहले भी पुलिस ने उन्हें 2022 में पॉकेटमारी के मामले में पकड़ा था। एक बार फिर उनपर चोरी का आरोप है और पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस खबर ने पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। हर कोई हैरान हो रहा है और सवाल-जवाब कर रहा है।

एक्ट्रेस रुपा ने पर्स किया चोरी (Actress Rupa Dutta Arrested)

यह मामला कोलकाता के पोस्ता थाने का है। शिकायत करने वाली दीपा अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि 15 अक्टूबर को जब वह आदि बंसतला लेन की एक दुकान में सामान खरीद रही थी, तभी किसी अनजान व्यक्ति ने उनके बैग से पर्स चुरा लिया। उसमे में करीब 63 ग्राम सोने के गहने हैं। पर्स में मंगलसूत्र, चेन और दो कंगन थे और 4 हजार रुपए कैश रखे हुए थे। जो गहने चुराए गए थे उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी।

गुरुवार को किया एक्ट्रेस को गिरफ्तार (Kolkata Former Actress Arrested)

घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और तकनीकी निगरानी का इस्तेमाल किया। जांच के दौरान ही वॉच सेक्शन और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम ने बड़ाबाजार इलाके में निगरानी रखनी शुरू की और शक के आधार पर गुरुवार रात 42 साल की रूपा दत्ता को नंदा राम मार्केट, ब्रेबॉर्न रोड के पास से महिला पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया।

घर से बरामद हुआ चोरी का माल (Who is Rupa Dutta)

गिरफ्तारी के बाद रूपा दत्ता से जब पूछताछ की गई तो उनके बयानों के आधार पर पुलिस ने उनके कोलकाता के घर पर तलाशी ली और चोरी हुए सोने के गहने बरामद कर लिए। पुलिस ने बताया कि कुल 62.95 ग्राम सोने के गहने जब्त किए गए हैं। जांच में यह खुलासा हुआ कि रूपा दत्ता पहले टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। उन्होंने 'जय मां वैष्णो देवी' जैसे धारावाहिक में काम किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनका नाम आपराधिक गतिविधियों में सामने आता रहा है।

2022 में भी दिया था चोरी की घटना को अंजाम

वहीं, शुक्रवार को रुपा दत्ता को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 7 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, ताकि आगे की जांच पूरी की जा सके। बता दें, साल 2022 में भी कोलकाता बुक फेयर में उन्हें महिलाओं के पर्स चोरी करने के आरोप में पकड़ा था और उन्हें एक बार पहले भी पुलिस ने उस समय पकड़ा था जब वह कूड़ेदान में पर्स फेंक कर भागने की कोशिश कर रही थी। उनके बैग की जब तलाशी हुई तो 75 हजार रुपये और कई पर्स निकले थे।



