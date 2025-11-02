‘जय मां वैष्णो देवी’ फेम एक्ट्रेस चोरी के आरोप में गिरफ्तार, 2022 में भी किया था कई पर्स पर हाथ साफ

वहीं, शुक्रवार को रुपा दत्ता को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 7 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, ताकि आगे की जांच पूरी की जा सके। बता दें, साल 2022 में भी कोलकाता बुक फेयर में उन्हें महिलाओं के पर्स चोरी करने के आरोप में पकड़ा था और उन्हें एक बार पहले भी पुलिस ने उस समय पकड़ा था जब वह कूड़ेदान में पर्स फेंक कर भागने की कोशिश कर रही थी। उनके बैग की जब तलाशी हुई तो 75 हजार रुपये और कई पर्स निकले थे।