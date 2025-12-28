28 दिसंबर 2025,

रविवार

हॉलीवुड

दुखद: वर्ल्ड फेमस ‘बोल्ड’ एक्ट्रेस ब्रिगिट बार्डोट का निधन, हॉलीवुड में छाया मातम

Brigitte Bardot Dies At 91: 1960 के दशक की हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रिगिट बार्डोट का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 28, 2025

Brigitte Bardot Dies At 91

एक्ट्रेस ब्रिगिट बार्डोट का निधन (इमेज सोर्स: AS USA)

Brigitte Bardot Passes Away: मनोरंजन जगत से एक बुरी खबर सामने आई है। 1960 के दशक की आइकॉनिक हॉलीवुड और फ्रेंच सुपरस्टार ब्रिगिट बार्डोट नहीं रहीं। 91 वर्ष की उम्र में उनका दक्षिण फ्रांस स्थित घर पर निधन हो गया। बार्डोट को न सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर एक बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में याद किया जाता है, बल्कि उन्हें एक गायिका और पशु संरक्षण कार्यकर्ता के रूप में भी खास पहचान बनाई थी।

‘Brigitte Bardot Foundation’ के प्रतिनिधि ब्रूनो जैकलिन ने उनके निधन (Brigitte Bardot Passes Away) की पुष्टि है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले महीने उन्हें स्वास्थ्य समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी मौत की खबर ने हॉलीवुड से लेकर दुनिया भर में गहरा मातम छा गया है।

ब्रिगिट बार्डोट फाउंडेशन ने की पुष्टि

ब्रिगिट बार्डोट फाउंडेशन ने पोस्ट में लिखा, “हम एक ऐसी अद्भुत महिला को याद कर रहे हैं, जिसने जानवरों के सम्मान और सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी।” बयान में यह भी लिखा था कि उनकी सोच और काम आज भी फाउंडेशन के जरिए उसी जुनून और सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

न्यूड सीन पर मचा था हंगामा

1950 और 60 के दशक में उन्होंने फिल्मों में अपनी बोल्ड और खुली छवि की वजह से दर्शकों को बहुत आकर्षित किया और कई रूढ़िवादी लोगों को चौंका दिया। वह अमेरिका में भी बहुत लोकप्रिय हुईं और वहां विदेशी फिल्मों को मशहूर बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही, खासकर उस समय जब हॉलीवुड में सेक्स और न्यूडिटी दिखाने पर सख्त पाबंदियां थीं।

बता दें साल 1956 में आई फिल्म ‘एंड गॉड क्रिएटेड वुमन’ ने ब्रिगिट बार्डोट को रातों-रात ग्लोबल स्टार बना दिया था। दरअसल, इस फिल्म में उन्होंने एक बेहद आकर्षक और बिंदास किरदार निभाया था। फिल्म के एक सीन में जब वह मेज पर न्यूड होकर नाचती दिखाई दी थीं, इस सीन को लेकर तब हंगामा मच गया था।
बता दें यह फिल्म उनके पति रोजर वादिम ने डायरेक्ट की थी।

अपने करियर के सुनहरे दौर में ब्रिगिट ने लगभग 28 फिल्मों में काम किया और जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। उनके खुले सुनहरे बाल, फिट फिगर और विशिष्ट अंदाज ने उन्हें फ्रांस का सुपरस्टार बना दिया। उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि 1969 में उनके चेहरे को फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक ‘मैरिएन’ के मॉडल के रूप में चुना गया। इसके बाद ब्रिगिट का चेहरा मूर्तियों, डाक टिकटों और यहां तक कि सिक्कों पर भी नजर आने लगा।

सलमान 'बैड बॉय' और शाहरुख 'जेंटलमैन'… अरशद वारसी ने ये क्या कह दिया?
बॉलीवुड
Arshad Warsi Latest News

Updated on:

28 Dec 2025 09:05 pm

Published on:

28 Dec 2025 08:32 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / दुखद: वर्ल्ड फेमस ‘बोल्ड’ एक्ट्रेस ब्रिगिट बार्डोट का निधन, हॉलीवुड में छाया मातम

हॉलीवुड

मनोरंजन

Imani Dia Smith Death: फेमस एक्ट्रेस की हुई मौत, शरीर पर मिले चाकू के निशान, बॉयफ्रेंड पर मर्डर का आरोप

Imani Dia Smith Murder
हॉलीवुड

हवा से बात कर रही थी रेड फरारी… 'Call of Duty' गेम बनाने वाले की दर्दनाक मौत; सामने आया वीडियो

call of duty: Vince Zampella Car Accident Death
हॉलीवुड

James Ransone Dies: 46 साल के फेमस एक्टर ने किया सुसाइड! घर में पाए गए मृत

The Wire actor James Ransone at 46 cause of death confirmed as suicide by hanging
हॉलीवुड

फेमस डायरेक्टर और उनकी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या, घर में मिली लाश, मचा हड़कंप

Rob Reiner Death
हॉलीवुड

K-Drama एक्टर को दोस्त की हत्या करने में पाया गया दोषी, मिली 12 साल की सजा

K-Drama Actor Murder friend
हॉलीवुड
