दुखद: वर्ल्ड फेमस ‘बोल्ड’ एक्ट्रेस ब्रिगिट बार्डोट का निधन, हॉलीवुड में छाया मातम

अपने करियर के सुनहरे दौर में ब्रिगिट ने लगभग 28 फिल्मों में काम किया और जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। उनके खुले सुनहरे बाल, फिट फिगर और विशिष्ट अंदाज ने उन्हें फ्रांस का सुपरस्टार बना दिया। उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि 1969 में उनके चेहरे को फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक ‘मैरिएन’ के मॉडल के रूप में चुना गया। इसके बाद ब्रिगिट का चेहरा मूर्तियों, डाक टिकटों और यहां तक कि सिक्कों पर भी नजर आने लगा।