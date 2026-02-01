महज 40 की उम्र में मशहूर एक्टर की हुई मौत, आखिरी पोस्ट में दे दिया था निधन का हिंट?

परिवार और करीबी सूत्रों के मुताबिक, जंग यूंन-वू का अंतिम संस्कार 13 फरवरी को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। उन्हें ब्योकेजे श्मशान गृह में अंतिम विदाई दी जाएगी। इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों और प्रशंसकों के वहां पहुंचने की संभावना है।

जंग यूंन-वू का यूं अचानक जाना उनके चाहने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। उनकी आत्मा की शांति के लिए दुनियाभर से दुआएं की जा रही हैं।

