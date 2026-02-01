11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

हॉलीवुड

महज 40 की उम्र में मशहूर एक्टर की हुई मौत, आखिरी पोस्ट में दे दिया था निधन का हिंट?

Young Actor Death News: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दुखद खबर सामने आई है। महज 40 साल की उम्र में अभिनेता का निधन हो गया है। क्या है मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 11, 2026

Jung Eun-Woo Death News

Young Actor Died (सोर्स- एक्स)

Jung Eun-Woo Death News: मनोरंजन जगत से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बुधवार को फिल्म इंडस्ट्री के उभरते हुए अभिनेता के निधन होने की जानकारी मिली, जिसके बाद हर तरफ हाहाकार मच गया। वजह थी वो राज जिसकी वजह से एक्टर की जान गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

मशहूर एक्टर की हुई मौत (Jung Eun-Woo Death News)

कोरियाई मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर अभिनेता जंग यूंन-वू का सिर्फ 40 साल की आयु में निधन हो गया। उनके अचानक चले जाने से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेता ने 11 फरवरी 2026 की सुबह अंतिम सांस ली। हालांकि, उनके निधन के कारणों का आधिकारिक खुलासा अभी तक नहीं किया गया है।

2006 में अभिनय से की थी शुरुआत

जंग यूंन-वू, जिनका असली नाम जंग डोंग-जिन था, ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2006 में की थी। छोटे पर्दे से शुरुआत करने वाले यूंन-वू ने अपने दमदार अभिनय के बल पर जल्द ही पहचान बना ली। ‘ब्राइड ऑफ द सन’, ‘फाइव फिंगर्स’, ‘हिट’, ‘वन वेल-रेज़्ड डॉटर’, ‘द रिटर्न ऑफ ह्वांग ग्यूम-बोक’ और ‘माई ओनली वन’ जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में उनके किरदारों को दर्शकों ने खूब सराहा।

उनके अभिनय कौशल को कई प्रतिष्ठित मंचों पर सम्मान भी मिला। एसबीएस ड्रामा अवॉर्ड्स में उन्हें ‘न्यू स्टार अवॉर्ड’ और विशेष अभिनय सम्मान से नवाजा गया था। साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म ‘मेमोरी: मैनिपुलेटेड मर्डर’ उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई।

आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट बना चर्चा का विषय

अभिनेता के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनकी अंतिम पोस्ट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने अपने आखिरी पोस्ट में अभिनेता जांग कुक-यंग और ब्रिटिश गायिका एमी वाइनहाउस की तस्वीर साझा की थी। इसके साथ लिखा गया कैप्शन अब लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है।

जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, फैंस ने उस पोस्ट पर भावुक प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं। कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि शायद ये एक संकेत था, जिसे कोई समझ नहीं पाया। कुछ प्रशंसकों ने अफसोस जताते हुए कहा कि काश वे उस संदेश को पहले पढ़ पाते।

एक और तस्वीर भी चर्चा का केंद्र (Jung Eun-Woo Death News)

इतना ही नहीं, पांच दिन पहले साझा की गई एक और तस्वीर भी चर्चा में है, जिसमें लाल चांद की झलक दिखाई गई थी। उस पोस्ट के शब्दों को भी अब लोग अलग नजरिए से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार श्रद्धांजलि संदेशों की बाढ़ आई हुई है।

13 फरवरी को होगा अंतिम संस्कार

परिवार और करीबी सूत्रों के मुताबिक, जंग यूंन-वू का अंतिम संस्कार 13 फरवरी को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। उन्हें ब्योकेजे श्मशान गृह में अंतिम विदाई दी जाएगी। इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों और प्रशंसकों के वहां पहुंचने की संभावना है।
जंग यूंन-वू का यूं अचानक जाना उनके चाहने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। उनकी आत्मा की शांति के लिए दुनियाभर से दुआएं की जा रही हैं।

Published on:

11 Feb 2026 08:29 pm

हॉलीवुड

मनोरंजन

