Mahhi Vij & Jay Bhanushali Divorce: माही विज ने जय भानुशाली संग तलाक पर किया वीडियो शेयर, एलिमनी की रकम पर कही ये बात

माही विज ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है। एक्ट्रेस ने मीडिया संस्थानों पर अपना गुस्सा निकाला है। उन्होंने कहा, "मैं 3-4 दिनों से तलाक की खबर देख रही हूं, मेरी बेटी ने खुद मुझसे मैसेज करके ये सवाल पूछा है। मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि कृपया किसी भी खबर पर तब तक विश्वास न करें जब तक मैं खुद न कहूं। आपको हमारी निजी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर कमेंट और लाइक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि हमारे तलाक के पेपर साइन हो गए हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूं कि पेपर मुझे भी दिखाओ। जब तक हम लोग कुछ नहीं कह रहे तब तक आप लोगों को कोई हक नहीं है कुछ बोलने और लिखने का।"