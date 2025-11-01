Mahhi Vij & Jay Bhanushali Divorce: माही विज ने जय भानुशाली संग तलाक पर किया वीडियो शेयर, एलिमनी की रकम पर कही ये बात

माही विज ने अपने और जय भानुशाली के तलाक पर किया वीडियो शेयर
Mahhi Vij Comment on Jay Bhanushali Divorce: टीवी की फेमस जोड़ी माही विज और जय भानुशाली इन दिनों तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर कपल के अलग होने और 15 साल की शादी टूटने की बातें सामने आ रही थीं, साथ ही कहा जा रहा था कि दोनों कुछ महीने पहले तलाक के लिए अर्जी भी दे चुके हैं। अब खुद इस पूरे मामले पर और एलिमनी पर माही विज ने वीडियो शेयर किया है। साथ ही अपने बच्चों को लेकर भी एक्ट्रेस का दर्द छलका है।
माही विज ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है। एक्ट्रेस ने मीडिया संस्थानों पर अपना गुस्सा निकाला है। उन्होंने कहा, "मैं 3-4 दिनों से तलाक की खबर देख रही हूं, मेरी बेटी ने खुद मुझसे मैसेज करके ये सवाल पूछा है। मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि कृपया किसी भी खबर पर तब तक विश्वास न करें जब तक मैं खुद न कहूं। आपको हमारी निजी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर कमेंट और लाइक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि हमारे तलाक के पेपर साइन हो गए हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूं कि पेपर मुझे भी दिखाओ। जब तक हम लोग कुछ नहीं कह रहे तब तक आप लोगों को कोई हक नहीं है कुछ बोलने और लिखने का।"
माही विज ने आगे कहा, "ये सब हमारी पर्सनल चीजें हैं। हमें पता है कि आप लोगों को कितनी बातें बतानी हैं और कितनी नहीं। मेरे घर में मेरी बीमार मां हैं। मेरे तीन बच्चे हैं और जिसमें से 2 बच्चों को सबकुछ समझ आता है, इसलिए आप लोग हमारी जिंदगी में इतना दखल मत दो। एक सेलिब्रिटी होने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपके साथ सबकुछ शेयर करूं। मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। मेरे बच्चे मेरे मां-बाप सब हैं। ऐसे में उनके मेंटल हेल्थ पर फर्क पड़ता है।"
एलिमनी पर आगे माही विज ने कहा, "एक जगह मैंने पढ़ा कि मैंने जय से 5 करोड़ की एलिमनी मांगी है। मुझे ये बताओ जिसने भी ये खबर लिखी है क्या मैंने उसे अपनी एलिमनी के बारे में बताया था या जय ने आपको बताया था। वैसे भी मुझे एलिमनी ही समझ नहीं आती कि ये क्या है। मुझे लगता है कि किसी इंसान ने जो पैसा अपनी मेहनत से कमाए हैं तो उसपर उसकी पत्नी का हक नहीं होगा। हां, अगर वह आपको प्यार से या टेक केयर के लिए देना चाहता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये उनके लिए जायज है जो औरतें घर में रहती हैं काम नहीं करतीं, लेकिन जो ऑफिस जाती हैं काम करती हैं उन्हें एलिमनी लेने का हक नहीं है।"
माही ने आगे ये भी कहा, "जब दो लोगों के रास्ते अलग हो जाते हैं तो आप दोनों अपना-अपना कमाओं। मैं एक बार फिर कहूंगी आप लोग हमारी रिस्पेक्ट करो। हमारे बच्चों की पर्सनल लाइफ की रिस्पेक्ट करो। आखिर में मैं यही कहूंगी कि जय मेरा परिवार है और हमेशा रहेगा। वह एक बेहतरीन पिता और एक बेहतरीन इंसान हैं।"
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग