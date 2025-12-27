Tanya Mittal Condom Factory Video: कंडोम फैक्ट्री की मालकिन हैं तान्या मित्तल, बताया कैसे होती है जांच

तान्या मित्तल की है अपनी कंडोम फैक्ट्री
Tanya Mittal Condom Factory Video: 'बिग बॉस 19' के घर में जब ग्वालियर की तान्या मित्तल ने अपनी रईसी के किस्से सुनाए थे, तो शायद ही किसी ने उन पर यकीन किया था। किसी ने उन्हें 'फेक' कहा तो किसी ने उनके दावों को कोरी गप्प बताया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तान्या ने अपने आलोचकों का मुंह बंद करने की ठान ली है। सोशल मीडिया पर उनके आलीशान घर और गाड़ियों के वीडियो के बाद अब उन्होंने अपनी कंडोम बनाने वाली फैक्ट्री का नजारा दिखाकर सबको हैरान कर दिया है।
बिग बॉस के घर में तान्या मित्तल ने दावा किया था कि उनका घर शो के सेट से भी बड़ा है, वहां अपनी लिफ्ट है और उनके पास 1000 स्क्वायर फीट का तो सिर्फ कपड़ों और ज्वेलरी का कमरा है। उस समय शो के मेहमानों से लेकर दर्शकों तक ने तान्या का खूब मजाक उड़ाया था। अब तान्या ने एक-एक कर अपने हर दावे का 'वीडियो प्रूफ' देना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने गार्डन, लिफ्ट और लग्जरी गाड़ियों के बाद अब अपना बिजनेस साम्राज्य दुनिया के सामने रखा है।
हाल ही में 'न्यूज पिंच' यूट्यूब चैनल को दिए एक इंटरव्यू में तान्या मित्तल अपनी फैक्ट्री पहुंचीं। वीडियो में देखा जा सकता है कि रात का वक्त है और जैसे ही तान्या फैक्ट्री के गेट पर पहुंचती हैं, वहां मौजूद कर्मचारी फूलों के साथ उनका भव्य स्वागत करते हैं। तान्या रिपोर्टर को पूरी फैक्ट्री घुमाती हैं और दिखाती हैं कि वहां कंडोम बनाने की प्रक्रिया कैसे चलती है। वीडियो में बड़ी-बड़ी मशीनें और काम करते लोग साफ नजर आ रहे हैं। तान्या ने गर्व से कहा, "मैंने शो में जो भी कहा था, वो सब सच है और आज मेरे पास है।"
वहीं, तान्या ने अपने बिग बॉस के सफर को याद किया और कहा कि घर के अंदर उन्हें लगातार छह दिनों तक प्रताड़ित किया गया था। तान्या ने शो के होस्ट सलमान खान पर भी निशाना साधते हुए कहा, "जो आदमी वीकेंड पर आता था, वह भी मुझे लगातार चिढ़ाता था और परेशान करता था। मुझे 'फेक' साबित करने की कोशिश की गई, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ।" उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन पर तब भरोसा किया जब पूरी दुनिया उन्हें ट्रोल कर रही थी।
इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर एक नई बहस शुरू हो गई है। तान्या के फैंस उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। एक यूजर ने लिखा, "ये तान्या की असली पावर है, हमें उन पर गर्व है।" हालांकि, कुछ लोग अभी भी शक जता रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि यह फैक्ट्री तान्या की नहीं बल्कि किसी और की है। एक कमेंट आया, "तान्या अपनी ही फैक्ट्री में इतनी घबराई हुई और अनजान क्यों लग रही हैं?" वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि वह कर्मचारियों से ऐसे मिल रही हैं जैसे पहली बार वहां आई हों।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग