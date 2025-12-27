Tanya Mittal Condom Factory Video: कंडोम फैक्ट्री की मालकिन हैं तान्या मित्तल, बताया कैसे होती है जांच

हाल ही में 'न्यूज पिंच' यूट्यूब चैनल को दिए एक इंटरव्यू में तान्या मित्तल अपनी फैक्ट्री पहुंचीं। वीडियो में देखा जा सकता है कि रात का वक्त है और जैसे ही तान्या फैक्ट्री के गेट पर पहुंचती हैं, वहां मौजूद कर्मचारी फूलों के साथ उनका भव्य स्वागत करते हैं। तान्या रिपोर्टर को पूरी फैक्ट्री घुमाती हैं और दिखाती हैं कि वहां कंडोम बनाने की प्रक्रिया कैसे चलती है। वीडियो में बड़ी-बड़ी मशीनें और काम करते लोग साफ नजर आ रहे हैं। तान्या ने गर्व से कहा, "मैंने शो में जो भी कहा था, वो सब सच है और आज मेरे पास है।"