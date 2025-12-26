शरीर पर इतना बड़ा कट… एक्टर की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने, खुद किया बड़ा खुलासा

बता दें ‘भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री’ (Bhay: The Gauri Tiwari Mystery) एक पैरानॉर्मल टेलीविजन सीरीज है, जिसे रॉबी ग्रेवाल ने डायरेक्ट किया है। जबकि अरशद सैयद ने इसे लिखा है। इस सीरीज में एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन भी हैं। यह भारत के पहले सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की असल जिंदगी में हुई रहस्यमयी मौत की कहानी बताती है, जिसमें सुपरनैचुरल इन्वेस्टिगेशन को एक शक करने वाले पत्रकार की सच्चाई की खोज के साथ मिलाया गया है, जिसमें विश्वास, असलियत और अनजान चीजों के विषयों को दिखाया गया है। इसके अलावा एक्टर ने 'स्पेशल OPS' में फारूक अली, 'खाकी: द बिहार चैप्टर' में अमित लोढ़ा IPS के रोल में नजर आ चुके हैं।