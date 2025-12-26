26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

शरीर पर इतना बड़ा कट… एक्टर की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने, खुद किया बड़ा खुलासा

Karan Tacker: वेब सीरीज ‘भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री’ के एक्टर करण टैकर की रोंगटे खड़े कर देने वाली कई फोटो सामने आई है। जिसमें उन्हें… पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 26, 2025

Karan Tacker Viral Image

एक्टर करण टैकर (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Karan Tacker Viral Image: सोशल मीडिया पर वेब सीरीज ‘भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री’ के एक्टर करण टैकर की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें धड़ल्ले से वायरल हो रही है। एक्टर के शरीर पर गहरे कट के निशान दिखाई दे रहे हैं। टांके भी खूब लगे हुए हैं। इन्हीं खौफनाक तस्वीरों को देख फैंस सवाल भी पूछ रहे हैं। हालांकि एक्टर ने खुद इस घाव की सच्चाई बता दी है।

एक्टर ने सोशल मीडिया पर फोटो किया शेयर

एक्टर करण टैकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर खुद ये तस्वीरें साझा की हैं। एक्टर का कहना है कि उन्होंने मौत को करीब से महसूस किया है। इस फोटो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सोचने का नजरिया बदल दिया है।

पहली तस्वीर में देखा जा सकता है, वह सेल्फी लेते हुए चोट के निशान और टांके लगे घाव दिखा रहे हैं। दूसरी और तीसरी तस्वीरों में करण एक मेडिकल स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं, जिनकी ऊपर से फोटो खींची गई है। वह बिना कपड़ों के हैं और उनके ऊपरी धड़ पर प्रोस्थेटिक्स की चोट के निशान दिख रहे हैं।

क्या है फोटो की सच्चाई?

दरअसल, एक्टर करण टैकर ने बताया कि सीरीज ‘भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री’ का एक सीन फिल्माते वक्त वह बहुत इमोशनल हो गए थे। उस सीन ने उन पर इतना असर किया कि उन्हें ऐसी भावनाएं महसूस हुईं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थीं। उन्होंने कहा कि उस पल ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक छोटी-सी जिंदगी कैसी होती है ? और जब कोई इस दुनिया से जाता है तो वो अपने पीछे किन लोगों को छोड़ जाता है।

करण के मुताबिक, कैमरा बंद होने के बाद भी यह अनुभव उनके साथ काफी समय तक रहा, जिससे उन्हें मौत को लेकर एक परेशान करने वाला लेकिन बहुत गहरा नजरिया मिला।

क्या है ‘भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री’ सीरीज का राज?

बता दें ‘भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री’ (Bhay: The Gauri Tiwari Mystery) एक पैरानॉर्मल टेलीविजन सीरीज है, जिसे रॉबी ग्रेवाल ने डायरेक्ट किया है। जबकि अरशद सैयद ने इसे लिखा है। इस सीरीज में एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन भी हैं। यह भारत के पहले सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की असल जिंदगी में हुई रहस्यमयी मौत की कहानी बताती है, जिसमें सुपरनैचुरल इन्वेस्टिगेशन को एक शक करने वाले पत्रकार की सच्चाई की खोज के साथ मिलाया गया है, जिसमें विश्वास, असलियत और अनजान चीजों के विषयों को दिखाया गया है। इसके अलावा एक्टर ने 'स्पेशल OPS' में फारूक अली, 'खाकी: द बिहार चैप्टर' में अमित लोढ़ा IPS के रोल में नजर आ चुके हैं।

Shabana Azmi

Published on:

26 Dec 2025 02:33 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / शरीर पर इतना बड़ा कट… एक्टर की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने, खुद किया बड़ा खुलासा

