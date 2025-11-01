Dharmendra In ICU: धर्मेंद्र हैं ICU में भर्ती, इस बड़ी वजह से आनन-फानन में लेकर जाया गया था हॉस्पिटल

धर्मेंद्र की टीम ने पहले दावा किया था कि उन्हें रूटीन टेस्ट के लिए हॉस्पिटल लेकर आया गया था और कहा था, "हो सकता है किसी ने उन्हें देख लिया हो और कोई न्यूज बना दी हो। वे बिल्कुल ठीक हैं।" हालांकि, अब हॉस्पिटल के एक स्टाफ मेंबर ने जर्नलिस्ट विक्की लालवानी को बताया कि धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था और वह अभी ICU में हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर हैं, और उनके वाइटल साइन नॉर्मल हैं। घबराने वाली बात नहीं। उनकी हालत पर करीब से नजर रखी जा रही है। इसी को लेकर विक्की लालवानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया।