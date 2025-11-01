Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Dharmendra In ICU: धर्मेंद्र हैं ICU में भर्ती, इस बड़ी वजह से आनन-फानन में लेकर जाया गया था हॉस्पिटल

Dharmendra In ICU: धर्मेंद्र को लेकर बीती रात खबर आई थी कि उन्हें रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, पर अब अपडेट आया है कि वह इस समय ICU में भर्ती हैं।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 01, 2025

Veteran Actor Dharmendra In ICU

धर्मेंद्र हैं ICU में भर्ती

Dharmendra Hospitalized: इंडस्ट्री के हीमैन धर्मेंद्र के हॉस्पिटल में भर्ती होने की जब खबर आई तो हर कोई परेशान हो उठा। उनके फैंस उनके लिए दुआ करने लगे थे, उस समय कहा जा रहा था कि एक्टर को रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र ICU में भर्ती हैं उन्हें बीते दिन सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिसके चलते आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। अब एक बार फिर इस खबर ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है।

धर्मेंद्र हैं ICU में भर्ती (Dharmendra In ICU)

धर्मेंद्र की टीम ने पहले दावा किया था कि उन्हें रूटीन टेस्ट के लिए हॉस्पिटल लेकर आया गया था और कहा था, "हो सकता है किसी ने उन्हें देख लिया हो और कोई न्यूज बना दी हो। वे बिल्कुल ठीक हैं।" हालांकि, अब हॉस्पिटल के एक स्टाफ मेंबर ने जर्नलिस्ट विक्की लालवानी को बताया कि धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था और वह अभी ICU में हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर हैं, और उनके वाइटल साइन नॉर्मल हैं। घबराने वाली बात नहीं। उनकी हालत पर करीब से नजर रखी जा रही है। इसी को लेकर विक्की लालवानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया।

ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं एक्टर (Dharmendra Hospitalized)

धर्मेंद्र ऑब्जर्वेशन में हैं, लेकिन उनके डिस्चार्ज को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के अनुसार, उनके बेटों, सनी देओल और बॉबी देओल ने उनकी देखभाल के लिए अपने शेड्यूल में बदलाव किया है। 89 साल के एक्टर, जो दिसंबर में 90 साल के होने वाले हैं उन्हें बढ़ती उम्र को लेकर ही हेल्थ प्रॉब्लम हुई हैं। इससे पहले, धर्मेंद्र की अप्रैल में कैटरैक्ट सर्जरी हुई थी और वह जल्दी ठीक हो गए थे। एक्टर इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस से बातचीत करते रहे हैं।

इस फिल्म में नजर आने वाले हैं धर्मेंद्र (Dharmendra New Movie)

बता दें, धर्मेंद्र पिछली साल शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ में नजर आए थे। अब वह जल्द ही अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की अपकमिंग फिल्म ‘इक्कीस’ (Ikkis) में नखेत्रपाल के पिता, ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल (रिटायर्ड) का रोल करने वाले हैं।

image

