‘मेरे भाई को 2 लोगों ने मारा, गले पर थे चेन के निशान..’ सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने किए चौंकाने वाले खुलासे

Shweta Singh React On Sushant Singh Rajput: बॉलीवुड का चमकता सितारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत साल 2020 में हुई थी, उनकी बॉडी उनके मुंबई के घर में पंखे से लटकी मिली थी। उनकी मौत ने देश भर में हंगामा मचा दिया था। अलग-अलग खबर आने लगी थी कि एक्टर ने सुसाइड किया तो किसी ने कहा वह ड्रग्स लेते थे जिसके चलते उनकी जान गई, लेकिन जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया था उन्होंने हमेशा इसे एक मर्डर बताया था। अब एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए है। उन्होंने दावा किया कि उनके भाई की हत्या 2 लोगों ने की थी। वह घर आए और उसे मार गए।