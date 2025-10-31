Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

‘मेरे भाई को 2 लोगों ने मारा, गले पर थे चेन के निशान..’ सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने किए चौंकाने वाले खुलासे

Shweta Singh React On Sushant Singh Rajput Death: सुशांत सिंह राजपूत जिसकी लाश उनके घर में फंदे से लटकी मिली थी। अब लगभग 5 साल बाद उनकी बहन ने कई बड़े खुलासे किए हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 31, 2025

श्वेता सिंह ने भाई सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर किया खुलासा

Shweta Singh React On Sushant Singh Rajput: बॉलीवुड का चमकता सितारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत साल 2020 में हुई थी, उनकी बॉडी उनके मुंबई के घर में पंखे से लटकी मिली थी। उनकी मौत ने देश भर में हंगामा मचा दिया था। अलग-अलग खबर आने लगी थी कि एक्टर ने सुसाइड किया तो किसी ने कहा वह ड्रग्स लेते थे जिसके चलते उनकी जान गई, लेकिन जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया था उन्होंने हमेशा इसे एक मर्डर बताया था। अब एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए है। उन्होंने दावा किया कि उनके भाई की हत्या 2 लोगों ने की थी। वह घर आए और उसे मार गए।

सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने किया बड़ा खुलासा (Shweta Singh React On Sushant Singh Rajput)

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जिसकी एक्टिंग के लोग दीवाने थे जब उनकी मौत की खबर आई तो सोशल मीडिया से लेकर पूरी इंडस्ट्री में हर कोई हैरान रह गया था। उनकी मौत को अब पांच साल बीत चुके हैं, ऐसे में शुभांकर मिश्रा के साथ एक इंटरव्यू में एक्टर की बहन श्वेता ने एक बार फिर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि उनके भाई ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। श्वेता ने दावा किया कि यह बात उन्हें दो अलग-अलग मनोवैज्ञानिक ने बताई है।

'भाई सुशांत की हुई हत्या' (Sushant Singh Rajput Sister Shweta Big Revealed)

श्वेता सिंह कीर्ति ने बताया, "एक मनोवैज्ञानिक अमेरिका से थीं और दूसरी मुंबई से थी। दोनों ने एक जैसी बात कही कि सुशांत की हत्या दो लोगों ने की थी।" श्वेता ने अपने इंटरव्यू में कई गंभीर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि जिस कमरे में सुशांत का शव मिला था, वहां पंखे और बेड के बीच इतनी ज्यादा दूरी थी तो कोई खुद को कैसे लटका सकता है और मौके पर कोई स्टूल भी नहीं मिला था, जिससे वह चढ़कर फंदे पर लटके हों, जो सुशांत की गर्दन पर निशान मिले थे, वह किसी दुपट्टे या कपड़े के नहीं थे बल्कि किसी पतली चीज चेन जैसे लग रहे थे।

श्वेता ने बताया- दो लोग आए थे और खत्म कर गए (Sushant Singh Rajput Murder)

श्वेता ने आगे बताया, एक अमेरिकी महिला मनोवैज्ञानिक ने खुद हमसे संपर्क किया था। वह हमें जानती तक नहीं थी, लेकिन उसने साफ कहा कि दो लोग आए थे और उसे खत्म कर गए और इसके कुछ ही समय बाद मुंबई की एक अन्य मनोवैज्ञानिक ने भी यही बात दोहराई थी। दोनों महिलाओं ने, बिना एक-दूसरे को जाने, एक ही बात बताई कि दो लोग आए थे, जिन्होंने सुशांत की जान ली।

श्वेता ने बातचीत के दौरान यह भी बताया कि मनोवैज्ञानिक ने उन्हें बताया कि किसी को सुशांत की जिंदगी में 'प्लांट' किया गया था, ताकि उसे मानसिक रूप से तोड़ा जा सके। श्वेता ने कहा, "भाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। किसी को यह रास नहीं आया। उस मनोवैज्ञानिक ने हमें ये भी बताया था कि भाई पर ब्लैक मैजिक तक किया गया था।"

रिया चक्रवर्ती की कविता पर सवाल (sushant singh rajput rhea chakraborty)

श्वेता ने सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की एक पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रिया ने एक कविता लिखी थी, "यू आर सोअरिंग टू हाई एंड योर विंग्स नीड टू बी कट" (तुम बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हो और तुम्हारे पंखों को काटे जाने की जरूरत है)। श्वेता के मुताबिक, मनोवैज्ञानिक की बातें सुनने के बाद उन्हें वह कविता और भी डरावनी लगी।

सुशांत की मौत का रहस्य 2020 से आज तक अधूरा है। सीबीआई, ईडी और एनसीबी ने जांच की, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया है। श्वेता के नए दावों ने इस मामले को फिर से गरमा दिया है। एक बार फिर लोग अपने फेवरेट एक्टर की मौत को याद कर रहे हैं और उन्हें न्याय दिलाना चाहते हैं।

