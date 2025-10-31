Patrika LogoSwitch to English

71 साल के फेमस एक्टर का सड़क पर खतरनाक स्टंट, साथ में थी मानसी पारेख, दोनों पर हुआ केस दर्ज

Bollywood Actor: इंडस्ट्री के फेमस एक्टर और कॉमेडियन जिनकी उम्र 71 साल है उन्होंने सड़क पर खतरनाक स्टंट से हर किसी को हैरान कर दिया। जैसी ही ये वीडियो आया पुलिस ने तुरंत एक्शन भी ले लिया।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 31, 2025

Tiku Talsania at 71 and Manasi Parekh booked for dangerous stunt

टीकू तलसानिया और मानसी पारेख ने किए खतरनाक स्टंट

Tiku Talsania Bike Stunt: देश में आए दिन तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से या सड़क पर स्टंट करने से कई लोगों की जान चली जाती है, और स्टार्स एड्स या फिल्मों के जरिए लोगों को अक्सर ये समझाते भी हैं, लेकिन जब वह खुद ऐसा काम करें तो कोई क्या ही कह सकता है। हम बात कर रहे हैं फेमस एक्टर टीकू तलसानिया की। जी हां! एक्टर टीकू तलसानिया का एक बेहद डराने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्टंट कर रहे है वहीं दूसरी एक बाइक पर एक्ट्रेस भी खड़े होकर टाइटैनिक पोज दे रही है। अब दोनों को ऐसा करना महंगा पड़ गया है।

टीकू तलसानिया ने किया खतरनाक स्टंट (Tiku Talsania Bike Stunt)

टीकू तलसानिया के साथ जो दूसरी बाइक पर एक्ट्रेस है उसका नाम मानसी पारेख हैं। दोनों का ये वीडियो अहमदाबाद से सामने आया है वहीं की सड़कों पर किए गए इस स्टंट को लेकर अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दोनों कलाकारों के खिलाफ गंभीर कानूनी मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने अपनी आने वाली गुजराती फिल्म 'मिस्री' के प्रचार के लिए शहर की व्यस्त सड़कों पर खतरनाक बाइक स्टंट किए हैं।

चलती बाइक पर एक्ट्रेस मानसी पारेख ने दिया टाइटैनिक पोज (Manasi Parekh Bike Stunt)

यह पूरा मामला तब सामने आया जब दोनों कलाकारों के स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। वीडियो में मानसी पारेख को चलती बाइक पर खड़े होकर 'टाइटैनिक पोज' बनाते हुए देखा गया, जबकि टीकू तलसानिया भी बाइक पर खड़े होकर स्टंट कर रहे थे। इस मंजर को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सेलिब्रिटी होने का मतलब यह नहीं है कि वे कानून तोड़ सकते हैं और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।

पुलिस की सख्त कार्रवाई (Police Case File on Tiku Talsania and Manasi Parekh)

वायरल वीडियो पर ध्यान देते हुए अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने बिना देरी किए सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि 'ए' डिवीजन ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। यह केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 177 और 184 के तहत दर्ज किया गया है। ये सभी धाराएं लापरवाही और जान जोखिम में डालने जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ी हुई हैं। पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रचार नहीं था, बल्कि सड़क सुरक्षा नियमों की खुली अवहेलना थी, जिसके लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस (Tiku Talsania Bike Stunt Vide Viral)

अब तक न तो मानसी पारेख और न ही टीकू तलसानिया ने इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान दिया है। हालांकि, सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे सिर्फ रचनात्मक प्रमोशन बता रहे हैं, जबकि ज्यादातर लोगों ने इसे "खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना" हरकत करार दिया है। कई यूजर्स ने मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त जुर्माना और सार्वजनिक माफी अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी कलाकार इस तरह के जोखिम भरे स्टंट करने से पहले दो बार सोचे।

कौन है वो शख्स जिसने 6 साल में ले लिया था महिमा चौधरी से तलाक, एक्स पति है इंडस्ट्री से कोसो दूर
बॉलीवुड
Mahima Chaudhary and Bobby Mukherjee got divorced after 6 years of marriage

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

31 Oct 2025 09:33 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 71 साल के फेमस एक्टर का सड़क पर खतरनाक स्टंट, साथ में थी मानसी पारेख, दोनों पर हुआ केस दर्ज

