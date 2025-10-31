71 साल के फेमस एक्टर का सड़क पर खतरनाक स्टंट, साथ में थी मानसी पारेख, दोनों पर हुआ केस दर्ज

Tiku Talsania Bike Stunt: देश में आए दिन तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से या सड़क पर स्टंट करने से कई लोगों की जान चली जाती है, और स्टार्स एड्स या फिल्मों के जरिए लोगों को अक्सर ये समझाते भी हैं, लेकिन जब वह खुद ऐसा काम करें तो कोई क्या ही कह सकता है। हम बात कर रहे हैं फेमस एक्टर टीकू तलसानिया की। जी हां! एक्टर टीकू तलसानिया का एक बेहद डराने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्टंट कर रहे है वहीं दूसरी एक बाइक पर एक्ट्रेस भी खड़े होकर टाइटैनिक पोज दे रही है। अब दोनों को ऐसा करना महंगा पड़ गया है।