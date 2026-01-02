Ikkis BOC Day 1: पर्दे पर धर्मेंद्र की आखिरी झलक देख रो पड़े फैंस, फिल्म दर्शकों के दिल जीतने में रही कामयाब?

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 'इक्कीस' ने अपने ओपनिंग डे पर करीब 7 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की है। साथ ही, फिल्म जगत के जानकारों का मानना है कि एक नए अभिनेता अगस्त्य नंदा के लिए ये आंकड़ा काफी बड़ा है, खासकर तब जब फिल्म एक गंभीर देशभक्ति और बायोपिक जॉनर की है। फिल्म की ऑक्यूपेंसी अगर देखें तो पहले दिन हिंदी बेल्ट में इसे 31.94 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी मिली, जो शाम के शोज में और बेहतर होती नजर आई है।