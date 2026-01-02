Ikkis BOC Day 1: पर्दे पर धर्मेंद्र की आखिरी झलक देख रो पड़े फैंस, फिल्म दर्शकों के दिल जीतने में रही कामयाब?

Ikkis BOC Day 1 (IMDb)
Ikkis BOC Day 1: नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को थिएटर में रिलीज हुई फिल्म 'इक्कीस' ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से बेहतर पर धीमी शुरुआत की है। अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की ये पहली थिएटर रिलीज और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होने के कारण दर्शकों में इसे लेकर पहले से ही काफी उत्सुकता थी।
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 'इक्कीस' ने अपने ओपनिंग डे पर करीब 7 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की है। साथ ही, फिल्म जगत के जानकारों का मानना है कि एक नए अभिनेता अगस्त्य नंदा के लिए ये आंकड़ा काफी बड़ा है, खासकर तब जब फिल्म एक गंभीर देशभक्ति और बायोपिक जॉनर की है। फिल्म की ऑक्यूपेंसी अगर देखें तो पहले दिन हिंदी बेल्ट में इसे 31.94 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी मिली, जो शाम के शोज में और बेहतर होती नजर आई है।
बता दें, फिल्म 'इक्कीस' की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के महानायक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर बेस्ड है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सिर्फ 21 साल की उम्र में अरुण खेत्रपाल ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और वो ये सम्मान पाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के सैनिक हैं।
इतना ही नहीं, अपनी पहली ही फिल्म में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल जैसे वीर सपूत का किरदार निभाकर सबको प्रभावित किया है। दर्शकों और क्रिटिक्स का कहना है कि अगस्त्य ने इस भूमिका को बहुत गंभीरता और ईमानदारी के साथ पर्दे पर उतारा है। तो वहीं, धर्मेंद्र की मौजूदगी फिल्म को एक इमोशनल गहराई प्रदान करती है, जिसे देख उनके फैंस भावुक हो रहे हैं।
फिल्म 'इक्कीस' ने साबित कर दिया है कि अगर कहानी में दम हो और भावनाएं सच्ची हों, तो दर्शक बड़े पर्दे की ओर जरूर खिंचे चले आते हैं। 7 करोड़ की ओपनिंग के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वीकेंड में फिल्म के कलेक्शन में और भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
