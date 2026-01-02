2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Dharmendra Ikkis fee: ‘इक्कीस’ में धर्मेंद्र को मिली फीस ने सबको चौंकाया, रकम जान दंग रह जाएंगे आप

Dharmendra Ikkis fees: फिल्म 'इक्कीस' में धर्मेंद्र को मिली फीस ने सभी को हैरान कर दिया है। धर्मेंद्र जैसे फेमस और अनुभवी अभिनेता की फीस आम तौर पर काफी अधिक होती है, लेकिन इस बार उनकी मांग ने सबके सोचने के तरीके को बदल दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 02, 2026

Dharmendra Ikkis fee: 'इक्कीस' में धर्मेंद्र को मिली फीस ने सबको चौंकाया, रकम जान दंग रह जाएंगे आप

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' (सोर्स: x @dopinionatedin)

Dharmendra Ikkis fee: बॉलीवुड के दिग्गज स्टार और 'ही-मैन' के नाम से फेमस धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं हैं। 24 नवंबर 2025 को दुनिया को अलविदा कहने वाले धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' इस गुरुवार को थिएटर में रिलीज हो गई है। बता दें, पर्दे पर अपने चहेते अभिनेता को आखिरी बार देखकर फैंस की आंखें नम हो गईं और सोशल मीडिया पर भावुक नोट्स की बाढ़ आ गई है।

'इक्कीस' में धर्मेंद्र को मिली फीस ने सबको चौंकाया

निर्देशक श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी 'इक्कीस' एक वॉर ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के असली नायक, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बहादुरी की कहानी पर बयां कर रही है। जहां अरुण खेत्रपाल महज 21 साल की उम्र में बसंतर की लड़ाई में शहीद हो गए थे। फिल्म में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल का अहम रोल निभाया है, जबकि धर्मेंद्र उनके पिता की भूमिका में नजर आए हैं। ये फिल्म दिनेश विजान और बिन्नी पड्डा के निर्देशन में बनी हैं।

दरअसल, धर्मेंद्र ने अपने छह दशक के फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और उनकी फीस का सफर भी काफी दिलचस्प रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' के लिए धर्मेंद्र को 20 लाख रुपये की फीस मिली। तो वहीं, अगर उनके करियर की शुरुआत की बात करें, तो 1960 में आई उनकी पहली फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' के लिए उन्हें महज 51 रुपये मिले थे। हालांकि उनकी पहली फिल्म फ्लॉप रही थी लेकिन उसके बाद धर्मेंद्र ने सफलता की जो कहानी लिखी, वो इतिहास बन गई।

रकम जान दंग रह जाएंगे आप

फिल्म 'इक्कीस' की थिएटर रिपोर्ट को लेकर शुरुआती अनुमान सामने आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म अपने पहले दिन 2 से 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है। फिल्म की ये शुरुआत उम्मीद से थोड़ी कम मानी जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का जलवा है।

बता दें, 'धुरंधर' फिलहाल शानदार कमाई कर रही है, ऐसे में 'इक्कीस' के लिए अपनी जगह बनाना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, लेकिन धर्मेंद्र के फैंस के लिए ये फिल्म केवल एक सिनेमा नहीं, बल्कि अपने पसंदीदा सितारे को दी जाने वाली एक श्रद्धांजलि की तरह है। फिल्म में धर्मेंद्र, अगस्त्य नंदा के अलावा जयदीप अहलावत और सिमर भाटिया भी मेन रोल में हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

02 Jan 2026 10:05 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dharmendra Ikkis fee: ‘इक्कीस’ में धर्मेंद्र को मिली फीस ने सबको चौंकाया, रकम जान दंग रह जाएंगे आप

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर लाई तूफान, बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली बनी पहली फिल्म

Dhurandhar Day 28 created a storm made new record first ever Hindi film to earn in double digit
बॉलीवुड

किसिंग कॉन्ट्रोवर्सी के बाद BSF जवानों के साथ नए साल का जश्न मनाते दिखे सिंगर एपी ढिल्लों

AP Dhillon At Longewala Post
मनोरंजन

29 साल की एक्ट्रेस पर आया अरबपति का दिल; मां से बोला- पैसे ले लो, बेटी को भेज दो

Malaysian Actress Amy Nur Tinie
बॉलीवुड

धर्मेंद्र को याद कर एक बार फिर निकले बिग बी के आंसू, बोले- ‘शोले’ के मरने वाले सीन में मेरे दोस्त ने…

Sholay Film Scene Photo
बॉलीवुड

बाप रे बाप शांत हो जाओ…सचेत-परंपरा पर टूट पड़ी भीड़, तोड़ा कार का शीशा, वायरल वीडियो

Sachet-Parampara
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.