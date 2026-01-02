Dharmendra Ikkis fee: ‘इक्कीस’ में धर्मेंद्र को मिली फीस ने सबको चौंकाया, रकम जान दंग रह जाएंगे आप

दरअसल, धर्मेंद्र ने अपने छह दशक के फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और उनकी फीस का सफर भी काफी दिलचस्प रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' के लिए धर्मेंद्र को 20 लाख रुपये की फीस मिली। तो वहीं, अगर उनके करियर की शुरुआत की बात करें, तो 1960 में आई उनकी पहली फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' के लिए उन्हें महज 51 रुपये मिले थे। हालांकि उनकी पहली फिल्म फ्लॉप रही थी लेकिन उसके बाद धर्मेंद्र ने सफलता की जो कहानी लिखी, वो इतिहास बन गई।