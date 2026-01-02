Dharmendra Ikkis fee: ‘इक्कीस’ में धर्मेंद्र को मिली फीस ने सबको चौंकाया, रकम जान दंग रह जाएंगे आप

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' (सोर्स: x @dopinionatedin)
Dharmendra Ikkis fee: बॉलीवुड के दिग्गज स्टार और 'ही-मैन' के नाम से फेमस धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं हैं। 24 नवंबर 2025 को दुनिया को अलविदा कहने वाले धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' इस गुरुवार को थिएटर में रिलीज हो गई है। बता दें, पर्दे पर अपने चहेते अभिनेता को आखिरी बार देखकर फैंस की आंखें नम हो गईं और सोशल मीडिया पर भावुक नोट्स की बाढ़ आ गई है।
निर्देशक श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी 'इक्कीस' एक वॉर ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के असली नायक, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बहादुरी की कहानी पर बयां कर रही है। जहां अरुण खेत्रपाल महज 21 साल की उम्र में बसंतर की लड़ाई में शहीद हो गए थे। फिल्म में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल का अहम रोल निभाया है, जबकि धर्मेंद्र उनके पिता की भूमिका में नजर आए हैं। ये फिल्म दिनेश विजान और बिन्नी पड्डा के निर्देशन में बनी हैं।
दरअसल, धर्मेंद्र ने अपने छह दशक के फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और उनकी फीस का सफर भी काफी दिलचस्प रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' के लिए धर्मेंद्र को 20 लाख रुपये की फीस मिली। तो वहीं, अगर उनके करियर की शुरुआत की बात करें, तो 1960 में आई उनकी पहली फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' के लिए उन्हें महज 51 रुपये मिले थे। हालांकि उनकी पहली फिल्म फ्लॉप रही थी लेकिन उसके बाद धर्मेंद्र ने सफलता की जो कहानी लिखी, वो इतिहास बन गई।
फिल्म 'इक्कीस' की थिएटर रिपोर्ट को लेकर शुरुआती अनुमान सामने आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म अपने पहले दिन 2 से 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है। फिल्म की ये शुरुआत उम्मीद से थोड़ी कम मानी जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का जलवा है।
बता दें, 'धुरंधर' फिलहाल शानदार कमाई कर रही है, ऐसे में 'इक्कीस' के लिए अपनी जगह बनाना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, लेकिन धर्मेंद्र के फैंस के लिए ये फिल्म केवल एक सिनेमा नहीं, बल्कि अपने पसंदीदा सितारे को दी जाने वाली एक श्रद्धांजलि की तरह है। फिल्म में धर्मेंद्र, अगस्त्य नंदा के अलावा जयदीप अहलावत और सिमर भाटिया भी मेन रोल में हैं।
