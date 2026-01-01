Ikkis X Review: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ ने फैंस को किया इमोशनल

Ikkis X Review: श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'इक्कीस' (Ikkis) अपनी रिलीज से पहले ही चर्चा में रही है। ये बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म ना केवल अपनी वीरता की कहानी के लिए बल्कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होने के वजह से भी चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में मुंबई इवेंट के दौरान फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद बॉलीवुड के कई सितारों ने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं।