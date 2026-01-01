Ikkis X Review: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ ने फैंस को किया इमोशनल

Ikkis X Review (सोर्स: X @Ikkis )
Ikkis X Review: श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'इक्कीस' (Ikkis) अपनी रिलीज से पहले ही चर्चा में रही है। ये बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म ना केवल अपनी वीरता की कहानी के लिए बल्कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होने के वजह से भी चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में मुंबई इवेंट के दौरान फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद बॉलीवुड के कई सितारों ने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं।
निर्देशक अनिल शर्मा, जिन्होंने धर्मेंद्र के साथ फिल्म 'अपने' में काम किया था, स्क्रीनिंग के बाद काफी इमोशनल नजर आए। उन्होंने X पर लिखा कि धरम जी को पर्दे पर देखना एक बेहद इमोशनल अनुभव था। अनिल शर्मा के मुताबिक, धर्मेंद्र ने अपनी आखिरी फिल्म में जो गहराई और शालीनता दिखाई है, वो हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने फिल्म के मुख्य कलाकार अगस्त्य नंदा की भी जमकर तारीफ की और उन्हें भविष्य का चमकता सितारा बताया।
फेमस कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा भी फिल्म देखकर खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने इसे 'दिल से बनी फिल्म' करार दिया। मुकेश ने कहा कि जयदीप अहलावत का अभिनय चौंकाने वाला है, जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने धर्मेंद्र को विदाई देते हुए कहा कि हिंदी सिनेमा को उनकी कमी हमेशा खलेगी।
एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने फिल्म को 'एक खूबसूरत विदाई उपहार' बताया। फातिमा ने लिखा, "इक्कीस हमें उस दौर में ले जाती है जहां प्यार और एकता सबसे बड़ी भाषा थी।" उन्होंने फिल्म में विवान शाह के ऊर्जावान प्रदर्शन और जयदीप अहलावत की खामोश लेकिन दमदार एक्टिंग की विशेष रूप से सराहना की। एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने भी स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया और मेकर्स का शुक्रिया अदा किया।
फिल्म 'इक्कीस' परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के जीवन पर बेस्ड है। श्रीराम राघवन ने इसे एक युद्ध गाथा से कहीं बढ़कर एक मानवीय कहानी के रूप में पेश किया है। फिल्म में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभाई है, जबकि धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत जैसे दिग्गज कलाकार इसे मजबूती देते हैं।
बॉलीवुड गलियारों में हो रही चर्चाओं से ये साफ है कि 'इक्कीस' केवल एक फिल्म नहीं बल्कि धर्मेंद्र जैसे महान लेजेंड को दी गई एक भावभीनी श्रद्धांजलि है, जो फैंस को थिएटरों में निश्चित तौर पर इमोशनल कर देगी।
