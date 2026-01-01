सनी और बॉबी को सताई नए साल पर पिता धर्मेंद्र की याद, भावुक होते हुए लिखा- हमारे पापा…

Sunny Deol On Dharmendra Film Ikkis Release: धर्मेंद्र के निधन को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। घर के मुखिया का जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में पूरा देओल परिवार दुख में हैं। नए साल पर जहां लोग खुशिया मनाते हैं, वहीं देओल परिवार में गम के बादल छाए हुए हैं। सनी देओल और बॉबी देओल ने इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। जिसे पढ़कर हर कोई उदास हो गया है।



बॉलीवुड के 'हीमैन' कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' आज, 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। धर्मेंद्र इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित थे और इसे अपनी बेहतरीन फिल्मों में से एक मानते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे में फिल्म की रिलीज से कुछ समय पहले ही वह इस दुनिया को अलविदा कह गए।