फिल्म Ikkis की शूटिंग के समय बेहद बीमार थे धर्मेंद्र, समझ नहीं पाते थे डायलॉग्स, डायरेक्टर ने किया खुलासा

Dharmendra Film Ikkis: फिल्म 'इक्कीस' धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है, जो श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी एक वॉर ड्रामा है। दुर्भाग्य से, 24 नवंबर को फिल्म की रिलीज से ठीक 1 महीना पहले 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया। हाल ही में, डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने एक्टर के साथ काम करने का अपना अनुभव शेयर किया और बताया कि कैसे डबिंग के दौरान ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह डायलॉग्स भी समझ नहीं पाते थे। वह बेहद बीमार थे।