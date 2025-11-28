निधन के 4 दिन बाद धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ से सामने आई उनकी आवाज, फैंस हुए इमोशनल

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस ने मेकर्स ने दिया फैंस को तोहफा
Dharmendra Last Film Ikkis Poem: सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में मातम छा गया। हाल ही में एक्टर के बेटे सनी देओल ने पिता की प्रेयर मीट रखी थी। जहां पूरा बॉलीवुड एक्टर को श्रद्धांजलि देने पहुंचा था। अब धर्मेंद्र के फैंस को फिल्म इक्कीस के मेकर्स ने एक बार फिर इमोशनल कर दिया है। उन्होंने धर्मेंद्र की कविता का वीडियो शेयर किया है। जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर लोग इमोशनल हो रहे हैं।
गुरुवार, 27 नवंबर को मुंबई के बांद्रा में धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा (प्रेयर मीट) का आयोजन किया गया था। इसके अगले ही दिन, शुक्रवार को, उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' के मेकर्स ने एक वीडियो क्लिप शेयर किया है। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें धर्मेंद्र की अपनी लिखी कविता उनकी ही आवाज में सुनाई दे रही है। यह कविता सुनकर उनके फैंस भावुक हो रहे हैं।
फिल्म 'इक्कीस' के मेकर्स द्वारा शेयर की गई इस वीडियो क्लिप में, धर्मेंद्र अपनी कविता में अपने गांव को याद कर रहे हैं। कविता के बोल हैं, "आज भी जी करता है कि अपने गांव जाऊं..."। इस कविता में धर्मेंद्र का अपनी मिट्टी और जड़ों से गहरा लगाव साफ देखने को मिल रहा है।
'इक्कीस' के वीडियो के साथ ही मेकर्स ने एक भावुक कैप्शन भी लिखा है, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दिया है। मेकर्स ने लिखा, "धरम जी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए एक सच्चे बेटे थे। उनके शब्दों में उस मिट्टी की खुशबू है। उनकी यह कविता एक तड़प है। हमें यह कविता तोहफे के तौर पर देने के लिए धन्यवाद।"
इस कविता को सुनकर फैंस की आंखें भी नम हो गई हैं। कमेंट सेक्शन में यूजर्स हार्ट इमोजी शेयर कर रहे हैं। ऐसे में एक ने लिखा कि वह धर्मेंद्र जी को बहुत मिस कर रहे हैं। वहीं दूसरे ने लिखा कि धर्मेंद्र का चार्म कभी फीका नहीं पड़ेगा।
फिल्म 'इक्कीस' का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि यह धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक आर्मी ऑफिसर के पिता का किरदार निभाया है। फिल्म की मुख्य भूमिका में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा हैं। 'इक्कीस' की कहानी एक युवा आर्मी ऑफिसर अरुण खेतरपाल की है, जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में देश के लिए अपना बलिदान दिया था। यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है।
