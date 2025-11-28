Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

निधन के 4 दिन बाद धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ से सामने आई उनकी आवाज, फैंस हुए इमोशनल

Dharmendra Last Film Ikkis Poem: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' होगी। फिल्म के मेकर्स ने उनके फैंस को तोहफा दिया है। एक्टर की लिखी कविता जो उन्होंने खुद बोली थी उसका क्लिप शेयर किया है। जिसे सुनकर एक्टर के फैंस इमोशनल हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 28, 2025

Dharmendra Last Film Ikkis makers share dharmendra written poem in movie fans got emotional

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस ने मेकर्स ने दिया फैंस को तोहफा

Dharmendra Last Film Ikkis Poem: सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में मातम छा गया। हाल ही में एक्टर के बेटे सनी देओल ने पिता की प्रेयर मीट रखी थी। जहां पूरा बॉलीवुड एक्टर को श्रद्धांजलि देने पहुंचा था। अब धर्मेंद्र के फैंस को फिल्म इक्कीस के मेकर्स ने एक बार फिर इमोशनल कर दिया है। उन्होंने धर्मेंद्र की कविता का वीडियो शेयर किया है। जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर लोग इमोशनल हो रहे हैं।

धर्मेंद्र की आवाज में सुनाई दी उनकी लिखी कविता (Dharmendra Last Film Ikkis Poem)

गुरुवार, 27 नवंबर को मुंबई के बांद्रा में धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा (प्रेयर मीट) का आयोजन किया गया था। इसके अगले ही दिन, शुक्रवार को, उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' के मेकर्स ने एक वीडियो क्लिप शेयर किया है। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें धर्मेंद्र की अपनी लिखी कविता उनकी ही आवाज में सुनाई दे रही है। यह कविता सुनकर उनके फैंस भावुक हो रहे हैं।

फिल्म इक्कीस से उनकी कविता आई सामने (Dharmendra Last Film Ikkis Release Date)

फिल्म 'इक्कीस' के मेकर्स द्वारा शेयर की गई इस वीडियो क्लिप में, धर्मेंद्र अपनी कविता में अपने गांव को याद कर रहे हैं। कविता के बोल हैं, "आज भी जी करता है कि अपने गांव जाऊं..."। इस कविता में धर्मेंद्र का अपनी मिट्टी और जड़ों से गहरा लगाव साफ देखने को मिल रहा है।

'इक्कीस' के वीडियो के साथ ही मेकर्स ने एक भावुक कैप्शन भी लिखा है, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दिया है। मेकर्स ने लिखा, "धरम जी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए एक सच्चे बेटे थे। उनके शब्दों में उस मिट्टी की खुशबू है। उनकी यह कविता एक तड़प है। हमें यह कविता तोहफे के तौर पर देने के लिए धन्यवाद।"

जल्द रिलीज होगी आखिरी फिल्म (Dharmendra Last Film Ikkis Released Date)

इस कविता को सुनकर फैंस की आंखें भी नम हो गई हैं। कमेंट सेक्शन में यूजर्स हार्ट इमोजी शेयर कर रहे हैं। ऐसे में एक ने लिखा कि वह धर्मेंद्र जी को बहुत मिस कर रहे हैं। वहीं दूसरे ने लिखा कि धर्मेंद्र का चार्म कभी फीका नहीं पड़ेगा।

फिल्म 'इक्कीस' का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि यह धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक आर्मी ऑफिसर के पिता का किरदार निभाया है। फिल्म की मुख्य भूमिका में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा हैं। 'इक्कीस' की कहानी एक युवा आर्मी ऑफिसर अरुण खेतरपाल की है, जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में देश के लिए अपना बलिदान दिया था। यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है।

ये भी पढ़ें

Dharmendra Prayer Meet video: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट का पहला वीडियो आया सामने, पानी की टंकी पर खड़े दिखे वीरू
बॉलीवुड
Dharmendra prayer meet first video viral Musical tribute son sunny deol and bobby deol got emotional (1)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Updated on:

28 Nov 2025 01:39 pm

Published on:

28 Nov 2025 01:38 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / निधन के 4 दिन बाद धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ से सामने आई उनकी आवाज, फैंस हुए इमोशनल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र

‘गैर-कानूनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए…’ अलीशा चिनॉय का बॉलीवुड से दूरी बनाने का कारण आया सामने

'सिंगर्स से गैर-कानूनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए...' अलीशा चिनॉय का बॉलीवुड से दूरी बनाने पर छलका दर्द
बॉलीवुड

शहीद मेजर मोहित शर्मा पर आधारित है 'धुरंधर', माता-पिता नहीं चाहते रिलीज हो फिल्म, सामने आई ये बड़ी वजह!

mohit
बॉलीवुड

Tere Ishk Mein Review: ‘दिल्ली फूंक दूंगा…’ धनुष और कृति की दमदार केमिस्ट्री देख थिएटर में फैंस हुए क्रेजी

Tere Ishk Mein Review: 'दिल्ली फूक दूंगा...' धनुष और कृति की दमदार केमिस्ट्री देख थिएटर में फैंस हुए क्रेजी
बॉलीवुड

Sidharth Malhotra and Kiara Advani: सिद्धार्थ-कियारा ने दिखाई बेटी की पहली झलक, नाम भी किया रिवील

Sidharth Malhotra and Kiara Advani Revealed their Daughter first picture and name
बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने निधन से पहले देखी थी बेटे सनी की ये फिल्म, जो अभी तक है पर्दे से दूर, आमिर खान ने किया खुलासा

धर्मेंद्र ने मौत से पहले देखी थी बेटे सनी की ये फिल्म, जो अभी तक है पर्दे से दूर, आमिर खान ने किया खुलासा
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.