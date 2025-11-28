निधन के 4 दिन बाद धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ से सामने आई उनकी आवाज, फैंस हुए इमोशनल

Dharmendra Last Film Ikkis Poem: सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में मातम छा गया। हाल ही में एक्टर के बेटे सनी देओल ने पिता की प्रेयर मीट रखी थी। जहां पूरा बॉलीवुड एक्टर को श्रद्धांजलि देने पहुंचा था। अब धर्मेंद्र के फैंस को फिल्म इक्कीस के मेकर्स ने एक बार फिर इमोशनल कर दिया है। उन्होंने धर्मेंद्र की कविता का वीडियो शेयर किया है। जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर लोग इमोशनल हो रहे हैं।