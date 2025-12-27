4 औरतें एक साथ आई हैं और ये शरारत…आयशा खान को बेहतर कहने पर क्रिस्टल डिसूजा का गुस्सा फूटा

क्रिस्टल ने कहा, "किसी की तारीफ करने के लिए दूसरों को नीचे गिराना बेहद बचपना है। हर स्टार्स ने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है और उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए। हम सबको समझना चाहिए कि महिलाओं के बीच समर्थन की भावना होनी चाहिए न कि कम्पैरिजन। एक महिला के तौर पर, हमें एक-दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए, न कि गिराना चाहिए।"उन्होंने आगे बोला, "ऐसे नकारात्मक कमेंट्स पूरे समाज के लिए नुकसानदायक हैं। हम आगे तब तक बढ़ेंगे जब तक हम एक-दूसरे का साथ देंगे और एक-दूसरे का सम्मान करेंगे। एक सपोर्टिव और मजबूत महिलाओं की दुनिया ही खूबसूरत और सक्सेस होगी।"