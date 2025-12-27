27 दिसंबर 2025,

शनिवार

बॉलीवुड

4 औरतें एक साथ आई हैं और ये शरारत…आयशा खान को बेहतर कहने पर क्रिस्टल डिसूजा का गुस्सा फूटा

Krystle D'Souza On Social Media Trolls: आइटम सॉन्ग शरारत (Shararat Song) ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। तो वहीं सोशल मीडिया पर दोनों कलाकारों के फैंस के बीच तुलना और विवाद देखने को मिला।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 27, 2025

Shararat Song

Shararat Song (सोर्स:X )

Krystle D'Souza On Social Media Trolls: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है, चाहें वो फिल्म की कमाई, प्लॉट और आदित्य धर के निर्देशन के साथ-साथ गानों की हर चीज की खूब चर्चा हो रही है। खासकर आइटम सॉन्ग शरारत (Shararat Song) की, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस गाने में टीवी की फेमस एक्ट्रेसेस क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने अपने दमदार डांस मूव्स से धूम मचा दिया है।

हालांकि, इस गाने को खूब सराहा जा रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर दोनों कलाकारों के फैंस के बीच तुलना और विवाद भी देखने को मिला। कई लोग क्रिस्टल और आयशा की तुलना करने लगे और कुछ ने आयशा को बेहतर बताया है।

आयशा खान को बेहतर कहने पर क्रिस्टल डिसूजा का गुस्सा फूटा

इस विवाद पर रिएक्ट करते हुए क्रिस्टल डिसूजा ने साफ तौर पर कहा कि वे ट्रोल्स की बातों से बहुत दुखी हैं जो एक कलाकार की तारीफ करने के लिए दूसरे को ट्रोल करते हैं। क्रिस्टल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, "शरारत गाने में 4 महिला एक्टर्स एक साथ आई हैं और यही इसकी सबसे खास बात है। बस गाने का आनंद लें और इसका मजा लें, तुलना करना जरूरी नहीं है, बातें क्यू बनाना।"

क्रिस्टल ने कहा, "किसी की तारीफ करने के लिए दूसरों को नीचे गिराना बेहद बचपना है। हर स्टार्स ने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है और उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए। हम सबको समझना चाहिए कि महिलाओं के बीच समर्थन की भावना होनी चाहिए न कि कम्पैरिजन। एक महिला के तौर पर, हमें एक-दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए, न कि गिराना चाहिए।"उन्होंने आगे बोला, "ऐसे नकारात्मक कमेंट्स पूरे समाज के लिए नुकसानदायक हैं। हम आगे तब तक बढ़ेंगे जब तक हम एक-दूसरे का साथ देंगे और एक-दूसरे का सम्मान करेंगे। एक सपोर्टिव और मजबूत महिलाओं की दुनिया ही खूबसूरत और सक्सेस होगी।"

