OTT का गेम चेंजर बना 2025, जहां कुछ सीरीज फेल हुईं, वहीं इन फ्रेंचाइजी ने रचा इतिहास

फेमस शो आश्रम भी साल 2025 में अपनी ताजगी और मसालेदार कहानी के साथ दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रही। इतना ही नहीं, आने वाला साल 2026 भी भारतीय OTT के लिए उम्मीद भरा नजर आ रहा है। पंचायत का फिर से आना तय है, साथ ही ब्लैक वारंट और हीरामंडी जैसे नए फ्रेंचाइजी इस साल शामिल होने वाले हैं। इस तरह साल 2025 ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय OTT फ्रेंचाइजी मॉडल में एक नई जान डाली जाए, जिससे दर्शकों को बेहतर कंटेंट देखने को मिले और आने वाला वक्त भी इस क्रम को जारी रखने की उम्मीद करता है, जहां कहानी और क्वालिटी दोनों का सम्मान होगा।