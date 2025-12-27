OTT का गेम चेंजर बना 2025, जहां कुछ सीरीज फेल हुईं, वहीं इन फ्रेंचाइजी ने रचा इतिहास

Year ender 2025 From Best Ott Web Series (सोर्स: X)
Year ender 2025 From Best Ott Web Series: आज कल सोशल मीडिया के बढ़ते दौर में भारत में OTT प्लेटफॉर्म ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई बदलाव लाया है और शुरुआत तो यूट्यूब जैसी क्रिएटिव साइट्स से हुई, जहां छोटे-छोटे माइक्रोड्रामा ने फैंस का खूब ध्यान खींचा। जैसे-जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और अन्य बड़े प्लेटफॉर्म आए, भारतीय वेब सीरिज की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। साथ ही, कई बार सीजन 2, 3 और चौथे सीजन में क्वालिटी गिरने की शिकायत भी बहुत आई है।
बता दें, सेक्रेड गेम्स सीजन 2 भी इनमें से एक है, जिसने अपने पहले सीजन की तारीफों को सहेज कर नहीं रखा और दर्शकों को निराश किया। तो वहीं, मेड इन हेवन, दिल्ली क्राइम, गुल्लक और द फैमिली मैन जैसे शो ने लगातार अपना स्तर बनाए रखा, जिससे लोगो के बीच इसका डिमांड अब भी बरकरार है। इतना ही नहीं, साल 2025 भारतीय OTT की दुनिया में एक नया मोड़ लेकर आया है। इस साल कई फेमस फ्रेंचाइजी ने अपनी वापसी की और लगभग सभी ने दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरकर अपनी पहचान बनाई है।
जैसे- पाताल लोक, दिल्ली क्राइम, महारानी, द फैमिली मैन, क्रिमिनल जस्टिस, स्पेशल ऑप्स और आश्रम जैसे हिट शो नए सीजन के साथ लौटे। साथ ही, पंचायत जैसे ग्रामीण जीवन पर बेस्ड स्लाइस-ऑफ-लाइफ शो भी दर्शकों के सामने आई है और मजेदार बात तो ये है कि ये फ्रेंचाइजी अपने-अपने अंदाज में बनी रहीं। जैसे- स्पेशल ऑप्स को वापस आने में करीब 7 साल लगे, लेकिन फिर भी इसका नया सीजन दर्शकों को काफी पसंद आया। तो वहीं पंचायत सीजन 3 के महज 13 महीने बाद लौटी और अपने देहाती स्वभाव को बरकरार रखी, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया।
पाताल लोक ने इस साल भारतीय OTT फ्रेंचाइजी के मॉडल को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है और पहली बार किसी फ्रेंचाइजी ने अपने पहले सीजन से भी बेहतर प्रदर्शन किया। इसकी सरल और ऑर्गेनिक कहानी ने द फैमिली मैन और दिल्ली क्राइम के तीसरे सीजन को भी पछाड़ा लेकिन दर्शकों का विश्वास बनाए रखा, भले ही वे पिछले सीजन की तुलना में थोड़े नीचे थे।
फेमस शो आश्रम भी साल 2025 में अपनी ताजगी और मसालेदार कहानी के साथ दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रही। इतना ही नहीं, आने वाला साल 2026 भी भारतीय OTT के लिए उम्मीद भरा नजर आ रहा है। पंचायत का फिर से आना तय है, साथ ही ब्लैक वारंट और हीरामंडी जैसे नए फ्रेंचाइजी इस साल शामिल होने वाले हैं। इस तरह साल 2025 ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय OTT फ्रेंचाइजी मॉडल में एक नई जान डाली जाए, जिससे दर्शकों को बेहतर कंटेंट देखने को मिले और आने वाला वक्त भी इस क्रम को जारी रखने की उम्मीद करता है, जहां कहानी और क्वालिटी दोनों का सम्मान होगा।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग