बॉलीवुड

मुझे न्यूड फोटो भेजी…फेमस सिंगर को मिली भद्दी गालियां और बच्चों को जान से मारने की धमकी

Chinmayi Sripada: फेमस सिंगर चिन्मयी श्रीपदा को लेकर बड़ी खबर आई है। वह एक भयानक ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर एक शख्स ने न्यूड फोटो भेजी और धमकी दी है। आइये जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला...

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 11, 2025

Chinmayi Sripada Morphed Nude Photo viral and received threat call singer share video

फेमस सिंगर चिन्मयी श्रीपदा

Chinmayi Sripada: मशहूर सिंगर और डबिंग आर्टिस्ट चिन्मयी श्रीपदा (Chinmayi Sripada) को बुधवार शाम उनकी मॉर्फ्ड न्यूड फोटो के साथ धमकी मिली है। ये खबर सोशल मीडिया पर जैसे ही आई तहलका मच गया। हर कोई सिंगर से सवाल-जवाब करने लगा। वहीं, सिंगर ने बिना देरी किए इस मामले की जानकारी हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर, वीसी सज्जनार को दी और अब खुद उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और कई बातें बताई हैं।

सिंगर चिन्मयी श्रीपदा को भेजी न्यूड फोटो (Chinmayi Sripada Morphed Nude Photo)

सिंगर को जो न्यूड फोटो भेजी गई हैं वह मॉर्फ्ड इमेज है। उसी को लेकर चिन्मयी श्रीपदा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है और लिखा, "मुझे आज एक पेज से एक मॉर्फ्ड इमेज मिली और मैंने पुलिस को टैग किया। कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं, यह मुद्दा नहीं है।"

चिन्मयी श्रीपदा ने किया वीडियो शेयर (Chinmayi Sripada Instagram)

चिन्मयी श्रीपदा ने वीडियो में आगे कहा, "मुझे गालियां दी गई हैं, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई है। मैंने ट्विटर स्पेसेस पर कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज कराई है, जिन्होंने कहा था कि जिस तरह की महिलाएं उन्हें पसंद नहीं हैं, उन्हें कभी बच्चे नहीं होने चाहिए और 'अगर उनके बच्चे होते हैं तो उन्हें मर जाना चाहिए'। इस पर कुछ आदमी तालियां बजा रहे थे और हंस रहे थे।"

उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की सजा (Chinmayi Sripada Threats Call)

चिन्मयी ने कहा कि जब से उन्होंने मीटू मूवमेंट के दौरान एक गीतकार द्वारा उत्पीड़न का सामना करने के बारे में खुलकर बात की है, तब से उन्हें अक्सर ऑनलाइन निशाना बनाया जाता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत से लोगों ने उन्हें गालियां दी हैं, जिन्हें राजनीतिक ग्रुप्स ने पैसे दिए। न्यूड मॉर्फ्ड फोटो मिलने पर उन्होंने कहा, "मैं यह इसलिए शेयर कर रही हूं ताकि महिलाओं को पता चले कि इस तरह की चीजें होती हैं, पुरुष हमें पब्लिक स्पेस से बाहर निकालने के लिए ऐसा करते हैं।"

AI और डीपफेक का गलत इस्तेमाल

चिन्मयी ने चेतावनी दी कि डीपफेक और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के बढ़ने का मतलब है कि महिलाओं को ऐसे पुरुषों का सामना करना पड़ेगा जो उनसे असहमत हैं। उन्होंने एक स्टैंड लेते हुए कहा, "मैं उस तरह की महिला नहीं हूं जिसे इससे शर्मिंदा होना पड़े।" उन्होंने महिलाओं और माता-पिता से ऐसी स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने में संकोच न करने की अपील भी की।

बता दें कि चिन्मयी 2018 में मीटू मूवमेंट की समर्थकों में से एक थीं और उन्होंने गीतकार वैरामुथु पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उनके आरोपों के बाद, तमिल फिल्म डबिंग यूनियन ने उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी थी, जिसका मामला अब कोर्ट में है।

11 Dec 2025 01:25 pm

