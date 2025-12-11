मुझे न्यूड फोटो भेजी…फेमस सिंगर को मिली भद्दी गालियां और बच्चों को जान से मारने की धमकी

चिन्मयी ने चेतावनी दी कि डीपफेक और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के बढ़ने का मतलब है कि महिलाओं को ऐसे पुरुषों का सामना करना पड़ेगा जो उनसे असहमत हैं। उन्होंने एक स्टैंड लेते हुए कहा, "मैं उस तरह की महिला नहीं हूं जिसे इससे शर्मिंदा होना पड़े।" उन्होंने महिलाओं और माता-पिता से ऐसी स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने में संकोच न करने की अपील भी की।



बता दें कि चिन्मयी 2018 में मीटू मूवमेंट की समर्थकों में से एक थीं और उन्होंने गीतकार वैरामुथु पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उनके आरोपों के बाद, तमिल फिल्म डबिंग यूनियन ने उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी थी, जिसका मामला अब कोर्ट में है।