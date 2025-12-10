10 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

इस भजन पर मुस्कुरा उठे प्रेमानंद महाराज, जुबिन का ये वीडियो अब इंटरनेट पर छाया

Premanand Maharaj And Jubin Nautiyal: जुबिन नौटियाल का भजन सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसे प्रेमानंद महाराज भी सुनकर मुस्कुरा उठे। ये वीडियो इंटरनेट पर सभी की ओर ध्यान खींचता हुआ छा गया है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 10, 2025

इस भजन पर मुस्कुरा उठे प्रेमानंद महाराज, जुबिन का ये वीडियो अब इंटरनेट पर छाया

प्रेमानंद महराज से मिलने पहुंचे जुबिन नौटियाल (सोर्स: X )

Premanand Maharaj And Jubin Nautiyal: फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल हाल ही में ब्रज भूमि के पावन नगर वृंदावन पहुंचे और वहां के कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज से मिलकर उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। बता दें, जुबिन ने आश्रम में मौजूद भक्तों के बीच भावपूर्ण भजन "श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा" अपनी मधुर आवाज में गाया, जिससे वहां का माहौल भक्तिमय और मनोहर बन गया। प्रेमानंद महाराज भी जुबिन के गायन से प्रभावित दिखे और उन्होंने जुबिन नौटियाल को आशीर्वाद दिया।

जुबिन का ये वीडियो अब इंटरनेट पर छाया

इतना ही नहीं, मुलाकात के दौरान जुबिन और प्रेमानंद महाराज के बीच आध्यात्मिक बातें और जीवन‑संगीत के महत्व पर लंबी बातचीज हुई। जुबिन ने प्रेमानंद महाराज को बताया, 'मेरे मन में ब्रज को लेकर एक खास स्थान है और मैं हमेशा यहां आध्यात्मिक शांति और संगीत से जुड़ने आता रहता हूं। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने जुबिन को आत्मिक अनुशासन और संगीत में निष्ठा बनाए रखने की सलाह देते हुए आशीर्वाद स्वरूप कुछ उपदेश भी दिए।

इसके बाद, वृंदावन अपने प्रवास में जुबिन ने बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और राधा रमण जी सहित मुख्य मंदिरों के दर्शन किए और वहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना भी की। साथ ही धार्मिक दौरे को आश्रम‑भोक्ता और फैंस ने भी भावुकता से देखा और कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव शेयर किए। बता दें, संगीत और आध्यात्म का मेल जुबिन के करियर का एक हिस्सा रहा है। परिवारिक और पेशेवर व्यस्तताओं के बीच भी वे अपने आत्मिक अनुष्ठानों और भक्ति गीतों के लिए समय निकालते हैं। इससे उनके भक्ति के प्रति प्रेम को साफ देखा जा सकता है।

Entertainment

Published on:

10 Dec 2025 02:28 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / इस भजन पर मुस्कुरा उठे प्रेमानंद महाराज, जुबिन का ये वीडियो अब इंटरनेट पर छाया

