इस भजन पर मुस्कुरा उठे प्रेमानंद महाराज, जुबिन का ये वीडियो अब इंटरनेट पर छाया

इसके बाद, वृंदावन अपने प्रवास में जुबिन ने बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और राधा रमण जी सहित मुख्य मंदिरों के दर्शन किए और वहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना भी की। साथ ही धार्मिक दौरे को आश्रम‑भोक्ता और फैंस ने भी भावुकता से देखा और कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव शेयर किए। बता दें, संगीत और आध्यात्म का मेल जुबिन के करियर का एक हिस्सा रहा है। परिवारिक और पेशेवर व्यस्तताओं के बीच भी वे अपने आत्मिक अनुष्ठानों और भक्ति गीतों के लिए समय निकालते हैं। इससे उनके भक्ति के प्रति प्रेम को साफ देखा जा सकता है।