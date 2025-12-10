शाहरुख खान ने खुद को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोले- पहले नहीं आती थी नींद लेकिन अब मैं…

शाहरुख ने अपने वर्कआउट बारे में बताया, "पहले नहीं आती थी नींद लेकिन अब मैं 5-6 घंटे सोता हूं। 4 घंटे अगर मैं काम कर रहा होता हूं या जब मैं वर्कआउट कर रहा होता हूं तो मैं 5 घंटे सोने की कोशिश करता हूं ताकि मेरी मसल्स बन सकें।" उन्होंने ये भी माना कि कभी‑कभी उनका जज्बा उन्हें शरीर की सीमाओं से आगे ले जाता है, दिल नहीं थकता, भले ही शरीर थक जाए इसलिए सही आराम जरूरी है, अब मैं पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूं।"