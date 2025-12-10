शाहरुख खान ने खुद को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोले- पहले नहीं आती थी नींद लेकिन अब मैं…

Shahrukh Khan (सोर्स: X)
Shah Rukh Khan Routine: बॉलीवुड के किंग खान ने हाल ही में अपने फिटनेस रूटीन में एक बड़ा बदलाव बताया है। अब वो नींद को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि कड़े वर्कआउट के बाद शरीर बेहतर तरीके से रिकवरी कर सके। ये खुलासा अभिनेता ने दुबई में डेन्यूब इवेंट के दौरान किया, जो Denyub Properties के 9 दिसंबर के YouTube वीडियो में भी दिखा था।
शाहरुख ने अपने वर्कआउट बारे में बताया, "पहले नहीं आती थी नींद लेकिन अब मैं 5-6 घंटे सोता हूं। 4 घंटे अगर मैं काम कर रहा होता हूं या जब मैं वर्कआउट कर रहा होता हूं तो मैं 5 घंटे सोने की कोशिश करता हूं ताकि मेरी मसल्स बन सकें।" उन्होंने ये भी माना कि कभी‑कभी उनका जज्बा उन्हें शरीर की सीमाओं से आगे ले जाता है, दिल नहीं थकता, भले ही शरीर थक जाए इसलिए सही आराम जरूरी है, अब मैं पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूं।"
दरअसल, शाहरुख खान अपने मेडिकल एक्सपर्ट इस विचार से सहमत हैं कि वर्कआउट के बाद नींद जरूरी है और हैदराबाद के रीजेनऑर्थोस्पोर्ट में रीजेनरेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉ. वेंकटेश मोव्वा ने पहले HT के इंटरव्यू में बताया था कि मसल्स की मरम्मत और ग्रोथ हार्मोन की रिलीज होने के बाद गहरी नींद आती है।
इतना ही नहीं, डॉक्टर ने ये भी बताया कि वर्कआउट के साथ‑साथ सही न्यूट्रिशन, स्ट्रेचिंग और पर्याप्त आराम मिलाकर ही लंबी अवधि में बेहतर परफॉर्मेंस संभव है। शाहरुख का सोने का फैसला इसी बढ़ती जागरूकता का हिस्सा है और आराम अब लग्जरी नहीं, बल्कि फिटनेस का एक अहम हिस्सा बन गया है। बता दें, फैंस और फिटनेस चाहने वालों के लिए ये एक सरल संदेश है। अगर आप मसल्स बनाना या स्टैमिना सुधारना चाहते हैं, तो कड़ी मेहनत के साथ‑साथ शरीर को सही मात्रा में नींद देना ना भूलें।
