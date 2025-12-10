अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय की जब उड़ीं डेटिंग की खबरें, एक्टर ने कहा था- मैं उन्हें पागलों की तरह…

Akahaye Khanna Affair With Aishwarya Rai: अक्षय खन्ना इन दिनों फिल्म धुरंधर में अपने डांस और अपनी एक्टिंग दोनों को लेकर छाए हुए हैं। अक्षय ने खुद इस डांस रिक्रिएट किया था यह स्क्रिप्टेड नहीं था। अब जब से लोगों को इस बारे में पता चला है हर कोई उनके टैलेंट की बात कर रहा हैं। वहीं, जब एक्टर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं तो उनकी लव लाइफ भी चर्चा का विषय बन गई है। अक्षय की उम्र 50 साल हो गई हैं, लेकिन उन्होंने आजतक शादी नहीं की है, उनके अफेयर के कई किस्से काफी रहे हैं। एक समय था जब उनकी और ऐश्वर्या राय की अफेयर की चर्चा भी थी। खुद अक्षय ने ऐश्वर्या को लेकर अपने दिल की बात कही थी।