बॉलीवुड

अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय की जब उड़ीं डेटिंग की खबरें, एक्टर ने कहा था- मैं उन्हें पागलों की तरह…

Akahaye Khanna Affair With Aishwarya Rai: अक्षय खन्ना इन दिनों अपने डांस को लेकर छाए हुए हैं। ऐसे में अगर उनकी निजी जिंदगी पर बात करें तो कहा जाता है कि वह ऐश्वर्या के लिए पागल थे। उन्होंने खुद इसके बारे में बताया था।  

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 10, 2025

Did Akahaye Khanna Affair With Aishwarya Rai dhurandhar actor said i am crazy his beauty

अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय

Akahaye Khanna Affair With Aishwarya Rai: अक्षय खन्ना इन दिनों फिल्म धुरंधर में अपने डांस और अपनी एक्टिंग दोनों को लेकर छाए हुए हैं। अक्षय ने खुद इस डांस रिक्रिएट किया था यह स्क्रिप्टेड नहीं था। अब जब से लोगों को इस बारे में पता चला है हर कोई उनके टैलेंट की बात कर रहा हैं। वहीं, जब एक्टर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं तो उनकी लव लाइफ भी चर्चा का विषय बन गई है। अक्षय की उम्र 50 साल हो गई हैं, लेकिन उन्होंने आजतक शादी नहीं की है, उनके अफेयर के कई किस्से काफी रहे हैं। एक समय था जब उनकी और ऐश्वर्या राय की अफेयर की चर्चा भी थी। खुद अक्षय ने ऐश्वर्या को लेकर अपने दिल की बात कही थी।

अक्षय खन्ना का था ऐश्वर्या राय से अफेयर? (Akahaye Khanna Affair With Aishwarya Rai)

अक्षय खन्ना जब कॉफी विद करण में पहुंचे थे तो इस दौरान उनसे पूछा गया था कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कौन है। इसपर अक्षय खन्ना ने कहा था, "ऐश्वर्या राय, जब मैं उनसे पहली बार मिला था तब मैं उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। मेरे लिए यह बहुत शर्मिंदगी महसूस करने वाला पल था। मुझे लगता है उन्हें इसकी आदत पड़ गई होगी लेकिन मैं इस तरह का नहीं था। मैं उन्हें बस पागलों की तरह देखता रहता था।

अक्षय हो गए थे ऐश्वर्या की खूबसूरती के कायल (Akshaye Khanna On Aishwarya Rai Beauty)

फिल्म 'आ अब लौट चले' में दोनों ने साथ में काम किया था और यहीं से अक्षय खन्ना ऐश्वर्या के प्यार में पड़ गए थे, रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय एक रिश्ते में थे, लेकिन कभी एक्ट्रेस ने इस पर कोई बात नहीं की। कहा ये भी जाता है कि ऐश्वर्या और अक्षय का अफेयर होने की सिर्फ अफवाह थी और एक्टर उन्हें पसंद करते थे, क्योंकि वह बेहद सुंदर हैं। चाह कर भी उनके चेहरे से आप नजर नहीं हटा सकते।

ऐश्वर्या ने 2007 में की थी अभिषेक बच्चन संग शादी (Aishwarya Rai Marriage With Abhishek Bachchan)

दोनों ने फिल्म ताल में भी साथ काम किया था और अक्सर दोनों के अफेयर की खबरें उड़ती रहती थीं, लेकिन फिर ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन को शादी के लिए हां कर दिया और दोनों ने साल 2007 में शादी कर ली। कपल की एक बेटी है आराध्या। अक्षय का करिश्मा कपूर के साथ अफेयर ही नहीं बल्कि शादी की भी बात सामने आई थी, लेकिन फिर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया था। 

Published on:

10 Dec 2025 11:09 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय की जब उड़ीं डेटिंग की खबरें, एक्टर ने कहा था- मैं उन्हें पागलों की तरह…

