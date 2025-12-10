ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या का है सोशल मीडिया पर किस नाम से अकाउंट? एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

Aishwarya Rai On Aaradhya Social Media Account: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती हैं। फैंस की नजरें ऐश के साथ-साथ आराध्या की एक्टिविटीज पर भी टिकी रहती हैं, जिसकी वजह से मां और बेटी दोनों के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। इन दिनों ऐश्वर्या राय रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए जेद्दा में हैं, जहां उन्होंने अपनी बेटी के सोशल मीडिया पर बने अकाउंट्स के बारे में खुलकर बात की।