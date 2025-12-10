10 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या का है सोशल मीडिया पर किस नाम से अकाउंट? एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

Aishwarya Rai On Aaradhya Social Media Account: ऐश्वर्या राय ने पहली बार बेटी आराध्या के सोशल मीडिया पर अकाउंट को लेकर बात की है। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर फैंस भी हैरान हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 10, 2025

Aishwarya Rai big revealed daughter Aaradhya bachchan Social Media instagram Account

ऐश्वर्या राय ने बेटी आराध्या के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बात की।

Aishwarya Rai On Aaradhya Social Media Account: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती हैं। फैंस की नजरें ऐश के साथ-साथ आराध्या की एक्टिविटीज पर भी टिकी रहती हैं, जिसकी वजह से मां और बेटी दोनों के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। इन दिनों ऐश्वर्या राय रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए जेद्दा में हैं, जहां उन्होंने अपनी बेटी के सोशल मीडिया पर बने अकाउंट्स के बारे में खुलकर बात की।

ऐश्वर्या राय ने बेटी आराध्या के अकाउंट्स पर किया खुलासा (Aishwarya Rai On Aaradhya Fake Social Media Account)

ऐश्वर्या राय ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल, उसके फायदे-नुकसान और सबसे जरूरी बात बेटी आराध्या के अकाउंट्स पर बात की है। उन्होंने फिल्म फेस्टिवल में बात करते हुए उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया, जिसमें कहा जाता रहा है कि आराध्या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। उन्होंने साफ किया कि आराध्या के नाम से चल रहे कोई भी अकाउंट उनकी फैमिली द्वारा मैनेज नहीं होते हैं। वह सभी अकाउंट्स फेक हैं।

ऐश्वर्या राय ने बताया फेक हैं सभी अकाउंट्स (Aaradhya Social Media Account)

ऐश्वर्या ने आगे कहा, "जो चीजें बाहर हो रही हैं, कभी-कभी लोग मान लेते हैं कि वो आराध्या की हैं। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।" उन्होंने अपने फैंस का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "शायद कोई शुभचिंतक जरूर होगा, जिसने इन अकाउंट को बनाया है। जाहिर है कि ये आराध्या के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए और मेरे लिए लोगों के प्यार से आता है। आप सब जानते हैं, आपके प्यार के लिए शुक्रिया, लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं हैं।"

सोशल मीडिया से डिटॉक्स होने की सलाह (Aaradhya Fake Social Media Account)

ऐश्वर्या राय ने खुद को जोड़ते हुए कहा कि वह भी सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव रहती हैं और इसे सिर्फ प्रोफेशनल कारणों से ही इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने माना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के फायदे तो हैं, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं।

एक्ट्रेस ने लोगों को सोशल मीडिया से ज्यादा असल जिंदगी के अनुभवों पर ध्यान देने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि इससे बाहर निकलना और खुद को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। वहीं, वर्कफ्रंट की बात करें तो ऐश्वर्या राय बच्चन को आखिरी बार साल 2023 में सुपरहिट फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन 2' में देखा गया था, लेकिन वह इवेंट्स में नजर आती रहती हैं।

